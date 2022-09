En marcha los trabajos de construcción para la nueva Terminal Uno del aeropuerto JFK

Con una inversión de casi $10,000 millones de dólares iniciaron los trabajos de construcción de la nueva Terminal Uno del aeropuerto JFK que generará 10,000 puestos de trabajo.

La Autoridad de Puertos anunció el millonario proyecto que tendrá un espacio de 2.4 millones de pies cuadrados y proveerá 6,000 oportunidades de empleos para el sector de la construcción.

La nueva Terminal Uno servirá como una puerta de entrada mundial al área metropolitana de Nueva York y tiene como objetivo establecer un nuevo estándar para el diseño y el servicio de clase internacional, aspirando a estar entre las diez mejores terminales aeroportuarias del mundo.

La compañía Ferrovial se convirtió en el el principal patrocinador del proyecto en junio, junto con Carlyle, JLC Infrastructure y Ullico, y a fines del año pasado se aprobó el ambicioso proyecto entre la Autoridad Portuaria y NTO (New Terminal One). El cierre financiero de NTO se convirtió en la mayor inversión privada jamás comprometida para construir una terminal aeroportuaria de EEUU.

“Las renovaciones de última generación en los aeropuertos del estado de Nueva York son críticas y están muy atrasadas, especialmente en el JFK, la puerta de entrada de la nación al mundo”, expresó ayer la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado. “Las inversiones que estamos haciendo hoy garantizarán que todos los neoyorquinos, y las decenas de millones de personas que vienen aquí cada año, tengan una experiencia de viaje de primera clase el día de mañana, todo mientras se crean más de 10,000 puestos de trabajo. Felicitaciones y gracias a todos los que ha puesto años de arduo trabajo para hacer posible este proyecto transformador”, agregó.

De todo un poco

La NTO se construirá en los sitios de la actual Terminal 1, la Terminal 2 y la antigua Terminal 3. El proyecto se cumplirá en fases, y se prevé su finalización total para 2030. Con un diseño sostenible y centrado en el futuro, la terminal contará con amplios espacios iluminados de forma natural. espacios públicos, tecnología de punta y una variedad de comodidades, todo diseñado para mejorar la experiencia del cliente y competir con algunas de las terminales aeroportuarias mejor calificadas del mundo. Con más de 300,000 pies cuadrados de espacio para cenar, tiendas, salones y espacios recreativos, The New Terminal One recordará a los pasajeros todo lo que hace que Nueva York sea especial y ofrecerá un sentido de lugar único en Nueva York.

“Estamos orgullosos de formar parte del consorcio New Terminal One y motivados para trabajar con nuestros socios y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey para hacer de este icónico proyecto un éxito”, expresó Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

Creciente demanda de viajes

Diseñada para adaptarse a la creciente demanda de viajes aéreos internacionales, la Nueva Terminal Uno tendrá más del doble del tamaño de la Terminal 1 y la Terminal 2. Salas de facturación y espacios de llegada amplios y luminosos tecnología de seguridad avanzada y un El sistema de manejo de equipaje de última generación mejorará la experiencia del pasajero.

La nueva Terminal Uno duplicará el número de puertas que actualmente admiten aviones de fuselaje ancho, con 22 de las 23 nuevas puertas diseñadas para aviones más grandes que son clave para los viajes internacionales.

“Se marca un nuevo capítulo histórico para nuestra ciudad, para nuestro estado y para la comunidad de Queens y el sureste de Queens en particular”, manifestó el Dr. Gerrard P. Bushell, director ejecutivo de New Terminal One. “Cuando esté completo, este proyecto traerá una terminal de clase mundial diseñada de manera sostenible y enfocada en el futuro, y una nueva puerta de entrada a la ciudad más grande del mundo”.