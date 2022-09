Adamari López rompe el silencio y revela cómo le explicó a su hija Alaïa que se iba a separar de Toni Costa

Adamari López se sinceró con Giselle Blondet; la panelista de La Mesa Caliente de Telemundo tiene su propio podcast y en este conversó con la puertorriqueña, que le abrió su corazón a uno de los temas más delicados de su vida, y es que la conductora de Hoy Día por fin rompe el silencio y revela cómo le explicó a su hija Alaïa que se iba a separar de Toni Costa.

Los que siguen a Adamari saben que para ella en ocasiones en más importante callar sus emociones a nivel público, para que así su hija no se vaya a topar, a futuro, con palabras que puedan generarle inseguridades en torno al amor que sus padres sienten por ella o que sintieron por ellos mismos cuando aún eran pareja. De ahí que la ex de Toni Costa sea siempre tan escueta en sus respuestas en torno al final de su separación con el español.

Sin embargo, hoy sin entrar en detalles ha revelado cómo fue ese momento en el que tanto ella como Toni se tuvieron que sentar con Alaïa para decirle que papá y mamá se iban a separar.

En el podcast “Lo que no se habla”, Adamari López contó que toda esta conversación le hicieron frente a un especialista, que de alguna manera los acompañó para encontrar la mejor forma y manera de expresar los hechos concretos.

“Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaban decidiendo papá y mamá y que nos viera de una manera armoniosa tomar esa decisión. La plática, la explicación más clara, fue delante de una profesional”.

Adamari le comentó a Giselle que a su hija no le dio una explicación concreta, no le contó la razón por la cual ella había decidido terminar su relación con Toni, y por qué éste ya no iba a vivir más en casa junto a ellas. Pero no por esto está negada ha compartir con su hija los hechos. Adamari le dijo que en este momento ella era muy pequeña para entender las razones, pero que si cuando ella fuera adulta aún quería saber los hechos, ella con mucho gusto se los compartiría.

Lee más de Adamari López:

A Adamari López le dicen “estabas opacada con Toni”

Adamari López confiesa que ve cosas que la motivan a seguir estando soltera y le dicen: “Ningún hombre va a estar contigo”

Adamari López: “Yo sí quisiera tener una familia para toda la vida”