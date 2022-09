Elogian a Francisca por su trabajo: “Es la mejor presentadora latina”

Francisca recibió los elogios de un seguidor de las redes sociales, el cual aseguró que la dominicana es la mejor presentadora de televisión latina que hay actualmente. La conductora de ‘Despierta América’ recibió el mensaje en una publicación de Instagram en la que aparece junto a la venezolana Mónica Pasqualotto, la cual lleva la sección ‘Gangas and deals’.

En la fotografía publicada en el Instagram de ‘Despierta América’ y de ‘Gangas and deals’ aparecen Francisca y Pasqualotto desde el set del programa, ambas luciendo vestidos. En el caso de la venezolana lleva un colorido y floreado vestido blanco con rojo, mientras que la dominicana luce un atuendo completamente negro que cubre todos sus brazos y por sobre sus rodillas.

“Francisca es la mejor presentadora latina. Es bien, bien segura”, le dijeron a Francisca para elogiar su trabajo ante las pantallas de televisión.

Recientemente Francisca fue criticada, al igual que todos sus compañeros de ‘Despierta América’, por vestir de luto tras el fallecimiento de la reina Isabel II. En las redes sociales recibieron los mensajes negativos tras publicarse un segmento del programa en el que hablaban de que la reina cambiaba su vestimenta al menos 5 veces al día.

Francisca, Raúl González, Jessica Rodríguez y Carlos Calderón fueron los encargados de darle el pase al reportaje en donde se hablaba de la vestimenta de la monarca, mientras estaban vestidos de negro y sentados en un cómodo sofá y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

“Todos de negro no sabía que eran ingleses todos”, “Todos son doble moral, cuantas cosas no pasan en Latinoamérica y ustedes ni se inmutan, ahora están todos de negros rindiendo homenaje a alguien que no nos ha aportado nada a nosotros porque no pertenecemos a ese mundo”, “Les falto llorar…”, “Enserio vestidos de negro? Ni que la reina fuera familia de ellos”, “Ridículos en serio hasta irse de negro, por favor”, “De negro? De luto? No se pasen” y “No entiendo por qué están de luto @despiertamerica”, les dijeron.

