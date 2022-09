Adamari López desde República Dominicana: tomando el sol y sin sostén

Adamari López es una mujer felizmente soltera y en estos momentos sabemos que no está siendo parte del grupo de conductores de Hoy Día, porque se encuentra cumpliendo con una asignación especial desde República Dominicana.

El programa matutino de Telemundo compartió una fotografía en la que ésta aparece posando desde un malecón disfrutando de un leve baño de sol. El conjunto blanco con el que visitó el mar deja a la vista que ésta no lleva sostén, ya que el chaleco posee un escote profundo que baja hasta la cintura.

Adamari estuvo en la marina y compartió algunas imágenes íntimas con su público. Sabemos que la conductora visitó la isla porque muy pronto la cadena lanzará la séptima temporada de Exatlón USA, el cual vuelve con la conducción de Frederik Oldenburg.

Sobre la nueva temporada sabemos que esta edición será mundial, ya que contará con participantes de todas partes del mundo. Un ex miembro de La Casa de los Famosos 2 también se ha sumado a esta aventura, y estamos hablando de Rafael Nieves. View this post on Instagram A post shared by Exatlón Estados Unidos (@exatlonestadosunidos)

Sobre esta nueva aventura Rafael habló en sus redes sociales compartiendo así su llegada a la televisora. Rafael formará parte del equipo rojo, el equipo de los famosos, y con orgullo porta su camiseta.

“Muy contento por empezar otra nueva aventura en mi vida en @exatlonestadosunidos Vamos a gozar y a darle con todo, como siempre- Gracias a todos ustedes por todo el cariño, apoyo y todas esas buenas vibras, y gracias a mi casa Telemundo por este nuevo reto. No se lo pierdan, que será adrenalina pura”.

