Pizza Hut lanza un “taco italiano”

Pizza Hut está anunciando su “taco italiano” al tiempo que la pizza mexicana está de regreso al menú de Taco Bell.

El producto de la cadena de pizzerías no es realmente un taco como tampoco la pizza de Taco Bell es estrictamente una pizza y parece más una doble tostada con relleno. El “taco italiano” de Pizza Hut, en realidad se trata de pizza con una presentación un tanto diferente, disponible para disfrutarse como tacos, como muchas personas suelen hacerlo.

“Deleita tus ojos y boca con un taco hecho a mano relleno con una clásica salsa marinara, delicioso queso mozzarella derretido y cualquier relleno que elijas, desde pepperoni hasta jalapeños”, dijo un representante de Pizza Hut al Food and Wine, antes de admitir que es solo “una rebanada de pizza doblada como un taco”.

Pizza Hut is revealing the "Italian Taco," which is a "a hand-tossed taco shell stuffed with a classic marinara sauce, mouthwatering melted mozzarella cheese and whichever fillings you choose from pepperoni to jalapenos AKA a slice of pizza folded like a taco." pic.twitter.com/LirdXzpb0L

— Dan Shuftan (@DanShuftan) September 15, 2022