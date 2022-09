Daniella Navarro a Nacho Casano: “Durante meses hicimos nuestro mayor esfuerzo para odiarnos”

Daniella Navarro le dedicó unas palabras a Nacho Casano, su novio con el cual comenzó una relación sentimental a pocos días de terminar la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, lo cual causó mucha sorpresa en todos los televidentes y ex participantes del reality show de Telemundo.

La pareja posó vestida de blanco para una sesión de fotos en la playa y al publicar el video del proceso Navarro le escribió a Casano unas palabras que resumen su amor.

“Durante meses hicimos nuestro mayor esfuerzo para odiarnos, pero terminamos enamorándonos. El amor es una magia, él 💧 yo fuego, él🔥 yo agua 💧 y así… Seguimos sumando, señor @nachocasano. Este video es un regalo para mis corazones “, dijo la venezolana.

Ante este video los fanáticos que apoyan el amor de Navarro y Casano no dejaron de expresarles sus palabras de amor y deseos de éxitos para ambos y su relación de pareja.

Hace algunos días Daniella Navarro estuvo envuelta en una polémica a raíz de ‘La Casa de los Famosos’ y Laura Bozzo, la presentadora de televisión de origen peruano que fue su más cercana amiga en el programa de Telemundo y que no estuvo de acuerdo con el inicio del romance entre Navarro y Casano.

Bozzo aseguró que no conocía a Daniella Navarro y esto despertó la reacción de la venezolana: “¿@laurabozzo_of quién soy? Una persona que te apoyo que peleamos batallas juntas, que jamás te traicioné, que te peinaba, que te hacía tus arepas favoritas, que te hacía la comida porque no te gustaba la de tu amigo, que jamás hable mal de ti, que me enfrente al único amigo que dices conservar por defenderte porque hablaba horrible de ti, que me gané enemigos”, dijo Navarro.

Tras esta reacción, Bozzo aseguró que sus palabras se habían malinterpretado: “No interpretaron mi respuesta. Para mi @lacasadelosfamososs término, fue duro pero me ayudó mucho en mi vida para volver a empezar. Lo que quise decir es que no la conozco, lo que viví en la casa se quedó ahí PUNTO y les deseo lo mejor a todos los participantes, bendiciones y a lo que sigue”.

