Ivonne Montero habla sobre el estado de salud de su hija Antonella

Ivonne Montero, ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, habló sobre la operación de su hija para informar al público que la ha seguido sobre lo que está ocurriendo en torno a la salud de Antonella.

Mediante una transmisión en vivo a la mexicana le preguntaron por la pequeña Antonella y por la operación a la que debe someterse debido a una anomalía en su corazón que tiene desde que nació.

“Estamos, como lo he repetido en otras ocasiones, ahorita tenemos una serie de estudios que le van a hacer el 19, 20 y 27 de septiembre para ver cómo está ese corazoncito. Ella está muy bien, la verdad es una nena que tiene muchísima energía, que difícilmente se cansa. Es bastante pilas y tiene buen crecimiento, normalmente los pequeñitos que tienen dificultades cardiacas no tienen un crecimiento normal, son pequeñitos, de bajo peso y ella está muy bien en peso y estatura. Entonces habrá que ver esos resultados, le van a poner un aparatito por fuera para monitorear día y noche sus latidos. Y el tema de la naricita en el momento que ella quiera”, dijo Ivonne Montero durante la transmisión en vivo, en la que también apareció Antonella.

Hace algunos días Montero explotó en contra de las personas que la tildan de ser una mentirosa y mostró los documentos médicos en los que se detallan las citas que debe cumplir Antonella durante el mes de septiembre para avanzar en el proceso de su operación.

“Y para todos aquellos que están “muy preocupados del por qué a Antonella no está en cirugía”, es porque después de estos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar.. y como “MI DIOS TODO PODEROSO ESTÁ CON ELLA.. SEGUIRÁ GANANDO TODAS LAS BATALLAS..” y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyo, estaremos listos para brindarle lo mejor… ESTA ES LA ÚNICA VEZ QUE ME DIRIJO A TODOS LOS QUE ME TACHAN DE VÍCTIMA MENTIROSA”, dijo Montero desde su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo: Ivonne Montero: “Esta es la única vez que me dirijo a los que me tachan de víctima mentirosa”

Niurka Marcos defiende a Bad Bunny por besarse con su bailarín: “Por qué no critican mejor cómo aplastan carreras”

Alicia Machado muestra su figura con faja moviendo el cuerpo de lado a lado

Nacho Casano hace particulares movimientos al ejercitar y Daniella Navarro no aguanta la risa