Daniella Navarro responde después de que Laura Bozzo dijera que no sabe quién es: “Ver esto me lastima”

Daniella Navarro reaccionó luego de que Laura Bozzo asegurara que no la conoce. Las ex participantes de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ están envueltas en una nueva polémica desatada a través de las redes sociales.

En los comentarios de una publicación de Instagram fue que Daniella Navarro respondió a las palabras de Laura Bozzo, quien había dicho: “Ay, no sé quién es…” cuando se le preguntó por su amistad con la venezolana, con quien compartió de manera muy cercana en el reality show de Telemundo.

“¿@laurabozzo_of quién soy? Una persona que te apoyo que peleamos batallas juntas, que jamás te traicioné, que te peinaba, que te hacía tus arepas favoritas, que te hacía la comida porque no te gustaba la de tu amigo, que jamás hable mal de ti, que me enfrente al único amigo que dices conservar por defenderte porque hablaba horrible de ti, que me gané enemigos”, comenzó Daniella Navarro.

“Me insultaste como nadie en la vida simplemente por gustarme alguien, alguien que me aceptó con defectos y me perdonó, esa soy Laura pero no te preocupes de mi boca jamás saldrá una mala palabra hacia ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre fui honesta a pesar de tus ofensas y como me denigraste sin preguntarme. Ver esto me lastima, pero creo que me conociste: lo que me duele me hace más fuerte y más buena. Dios te bendiga siempre”, concluyó la venezolana en los comentarios.

Asimismo, en la misma sección de comentarios de esta publicación de ‘People en Español’ Laura Bozzo señaló que se malinterpretó el comentario en el que dice que no conoce a Navarro.

“No interpretaron mi respuesta. Para mi @lacasadelosfamososs término, fue duro pero me ayudó mucho en mi vida para volver a empezar. Lo que quise decir es que no la conozco, lo que viví en la casa se quedó ahí PUNTO y les deseo lo mejor a todos los participantes, bendiciones y a lo que sigue”, destacó Bozzo.

