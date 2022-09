De la ficción a la realidad: Michael B. Jordan se reunió con Canelo Álvarez en la previa de su pelea ante Gennady Golovkin [Video]

Michael B. Jordan, protagonista de la película Creed, siendo esta una de las más exitosas sagas sobre boxeo que se hayan realizado, se presentó en la previa de la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin para mostrar su apoyo al mexicano.

Jordan llegó directo al camerino para compartir con Canelo Álvarez y compartir hasta uno que otro consejo de lo que se ha visto en las películas que son una continuación semidirecta de la historia de Rocky, con Sylvester Stallone.

¡LA POSTAL! 📸



Michael B. Jordan y Canelo momentos antes de su pelea. 🥊 pic.twitter.com/M8np5KyYEj — C O M I C S (@ComicsOficial_) September 18, 2022

Sin embargo este acercamiento entre el actor y el pugilista no es mera casualidad y viene determinado por la noticia de hace un par de días en la que se conoció que el peleador hispano participaría en la tercera parte de la cinta.

De momento no se conoce el papel que ejercerá Canelo Álvarez en la cinta pero se podría personificar a sí mismo como uno de los rivales de Jordan dentro del cuadrilátero.

Sobre el combate, el propio Michael B. Jordan se animó a dar un pronóstico sobre el combate y se decantó por el propio Canelo, asegurando que habría un nocaut en el 8vo asalto. 👀 @michaelb4jordan says an 8th round KO is coming for @Canelo#CaneloGGG3 pic.twitter.com/cbf8Zfemw2— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 18, 2022

