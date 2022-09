Canelo Álvarez sobre un combate ante David Benavidez: “¿Cómo voy a pelear con él si no ha ganado nada? No me falten el respeto” [Video]

Canelo Álvarez sigue dando de qué hablar luego de su victoria ante Gennady Golovkin de este sábado y en esta ocasión el tema estuvo relacionado al que sería un hipotético rival de cara a su siguiente combate.

El mexicano acudió a los micrófonos en los minutos posteriores a la pelea para responder directamente al debate que se generó en redes porque él presuntamente no peleaba contra boxeadores de su propio país, México.

Al parecer dicho debate lo puso sobre la mesa David Benavidez, quien presuntamente en reiteradas ocasiones habría retado al peleador hispano.

“Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia”, comentó luego del combate.

Canelo Alvarez clarifies his stance on preferring not to fight fellow Mexicans and blasts David Benavidez: “I hear his dad talking a lot of s***, but look what he’s accomplished, nothing.”



pic.twitter.com/606zS8jQLX — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 18, 2022

Además, aseguró que una pelea entre él y Benavidez no se la plantea porque no está a su altura al no haber conquistado algún título de envergadura.

“A los mejores del mundo me les he pegado un tiro; por favor, cómo voy a pelear con Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores. No me falten al respeto con eso”, añadió.

Por último dejó claro que solo han habido dos personas que han podido vencerle, en referencia a sus derrotas ante Floyd Mayweather y Dmitry Bivol.

“Todo el mundo dice que puede ganarme, pero muy poquito lo han logrado, solo dos han podido”, finalizó el pugilista de Guadalajara.

