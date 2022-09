Puerto Rico: Tras el paso del huracán Fiona

Este fin de semana había empezado a escribir esta columna, que iba a ser sobre el quinto aniversario del huracán María, que en 2017 dejó a Puerto Rico en un estado tan calamitoso como desalentador. Les iba a recordar que después de aquel desastre, la isla sufrió una seguidilla de reveses, como la falta de ayuda federal durante la administración anterior, terremotos y el éxodo de miles y miles de puertorriqueños a los Estados Unidos continentales.

Pero mi mensaje no iba a ser un lamento sino una expresión de orgullo y celebración, porque en esos cinco años posteriores a María, nuestra Hispanic Federation desempeñó un papel importante en la recuperación de la isla. Gracias a la colaboración de nuestra comunidad aquí, pudimos atender las necesidades urgentes de muchos allá.

Un ejemplo de esa recuperación es la iniciativa del café de Puerto Rico. Como explicó Charlotte Gossett Navarro, Directora de la Hispanic Federation en la isla, “María había destruido más del 80 por ciento de los árboles de café en la isla. La pérdida fue gigantesca. Además, después de que uno lo siembra, un árbol de café toma más de tres años antes de la primera cosecha”.

La semana pasada, yo había tenido el orgullo de celebrar el renacer de esa actividad junto a Gossett Navarro, agricultores, dirigentes y representantes de entidades filantrópicas. Entre estos, Lin-Manuel Miranda, su padre, Luis Miranda, fundador y primer Presidente de nuestra federación, y la Dra. Luz Towns Miranda, que figuraron entre los principales aliados e impulsores de la iniciativa que posibilitó la recuperación de ese sector.

Pero el domingo pasado, un nuevo huracán, Fiona, provocó daños generalizados, muy graves inundaciones y la interrupción inmediata del servicio eléctrico en todo Puerto Rico. Previendo los efectos de Fiona, la oficina que dirige Gossett Navarro ya había distribuido más de 11,000 lámparas de energía solar.

Pasada la furia del huracán, aún se evalúan sus efectos, pero las perspectivas no son nada buenas. Los expertos ya han anunciado, por ejemplo, que una parte importante de las plantaciones de café –las que costó tanto esfuerzo restablecer en estos años—han sufrido daños muy graves.

“Para atrás, ni para coger impulso”, dicen los puertorriqueños; una consigna que comparten con muchos otros latinos y latinas. Hoy, Puerto Rico vuelve a necesitar la ayuda de todos. La Hispanic Federation se compromete a que el 100 por ciento de sus contribuciones se empleará de inmediato para prestar servicios de emergencia y suministrar agua, alimentos y artículos de primera necesidad a los puertorriqueños más necesitados.

La manera más simple y directa de colaborar consiste en donar lo que cada uno pueda. En ese caso pueden visitar: https://www.hispanicfederation.org/fionahelp/

Y si les interesa saber todo lo que hemos hecho por la recuperación de la isla en estos cinco años que han pasado desde el huracán María, consulten nuestro informe “Building a Stronger and More Resilient Puerto Rico-Hurricane Maria: A Five-Year Update” (La construcción de un Puerto Rico más fuerte y resistente. Cinco años después del Huracán María), que no sólo describe el trabajo que realizó nuestra federación en pro de la reconstrucción de la isla, sino también lo mucho que queda por hacer.

Para saber más sobre la Hispanic Federation, también pueden llamar a nuestra línea bilingüe, al 1-866-HF-AYUDA, o 1-866-432-9832 o buscarnos en Facebook, Instagram y Twitter.

¡Celebremos juntos el 32er aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation