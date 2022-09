Recuerda detalles del apartamento que Patricia Janiot dejó en Miami

La periodista colombiana Patricia Janiot se ha despedido de su trabajo en Univision y del apartamento en Miami, Florida, donde vivió en los últimos años.

Recientemente la colombiana confesó la razón por la cual había tomado la decisión de alejarse profesionalmente de la gran cadena televisiva: Quiere estar más cerca de su familia.

Explicó: “Mi esposo y mi hijo viven en Atlanta, mi hija vive en Los Ángeles, y yo vivo en Miami. Mi cambio a Univision representó que yo me mudara a Miami y no pude convencer a mi esposo de que me acompañara, que se mudara también. Llevábamos cinco años yendo y viniendo entre Atlanta y Miami. Esto ya era insostenible. Esta relación a distancia, esta relación familiar era muy difícil”.

Esta confesión la hizo a través de un video en su cuenta de Instagram en el cual también agradece a todas las personas que la han apoyado.

Su vivienda en Miami era un lindo apartamento el cual se pudo ver en varias publicaciones realizadas por la periodista en su cuenta de Instagram. En la sala de estar, por ejemplo, Janiot grabó algunos programas durante el confinamiento por covid-19.

En la sala se puede ver puertas blancas, muebles color blanco, un gran televisor y una sencilla decoración sin muchos colores o elementos.

Otra característica de su vivienda es la impresionante vista que se tiene de la ciudad gracias a los grandes ventanales de piso a techo que hay en el lugar. Esto también permitía que la casa estuviera iluminada con luz natural.

También ha subido fotos donde se logra ver un poco de la cocina, la cual es pequeña con alacenas color marrón y una pequeña isla central.

Por los momentos no se tiene detalle sobre la casa a la cual se mudará en Atlanta junto a su hijo y esposo, pero se espera que en los próximos días comparta algunas fotos. View this post on Instagram A post shared by Patricia Janiot (@patriciajaniot)

