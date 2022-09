Brad Pitt sorprende con su primera exposición como escultor

Brad Pitt, uno de los rostros más reconocibles del mundo con una gran ambición, talento y capacidad de alternar entre la actuación y la producción llevando así una carrera que resiste el paso del tiempo, sigue sorprendiendo a propios y ajenos con sus incursiones profesionales o empresariales ajenas a la industria cinematográfica.

Y es que junto al músico australiano Nick Cave y el escultor británico Thomas Houseago, Brad presentó sus primeros trabajos como escultor en el museo Sara Hildén, en la ciudad finlandesa de Tampere.

“Para mí se trata de la autorreflexión. Se trata de dónde me he equivocado en mis relaciones y dónde soy cómplice”, dijo sobre sus obras en la inauguración.

Entre las nueve obras expuestas de Pitt se encuentra una estructura en forma de casa moldeada en silicona transparente y disparada con balas. Según los informes, él comenzó a hacer arte en cerámica luego de su divorcio de Angelina Jolie en 2017.

“Para Nick y para mí este es un mundo nuevo, en el que acabamos de entrar. Pero siento que era lo correcto”, ha señalado Brad Pitt en conversación con la televisión finlandesa Yle.

Las piezas más grandes incluyen una caja de bronce del tamaño de un ataúd que muestra manos, pies y rostros que intentan atravesar la estructura en varios ángulos, y la escultura de yeso que cuelga de la pared “Apuntando a ti, me vi, pero ya era demasiado tarde esta vez”, de 2020, que representa un tiroteo entre ocho figuras.

“Me ha llevado a ser brutalmente honesto conmigo mismo, teniendo en cuenta a todos aquellos a los que he podido herir, esos momentos en los que me he confundido”, se ha sincerado.

También fue una novedad para el rockero Nick Cave, quien comenzó a crear una serie de cerámica durante la pandemia del Covid.

“Quería hacer un diablo porque era rojo. Y me gusta el color del esmalte rojo. Eventualmente, decidí hacer la historia de la vida del mismo diablo. Para mí, personalmente, habla de algo sobre la idea del perdón o la necesidad de ser perdonado. Es un trabajo muy personal para mí”, expresó.

La exposición se inauguró el domingo pasado y estará abierta hasta el 15 de enero.

