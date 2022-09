Captan a oso ingresando a un 7-Eleven en California y se lleva dulces de la tienda

En días pasados, los empleados de un 7-Eleven, ubicado en Olympic Valley, California, quedaron sorprendidos y a la vez atemorizados cuando vieron ingresar al local a un gran oso, que como si nada, se llevó mercancía a casa.

Según relató Christopher Kinson, de 54 años y quien labora en este 7-Eleven, comentó a un medio local que eran alrededor de la una de la madrugada (hora local) cuando escuchó la campanilla de la puerta y algunos pasos, por lo que pensó se trataba de un cliente; sin embargo, su asombro fue mayor cuando se percató que en realidad, lo que había ingresado al negocio era un oso.

Kinson, quien en todo momento se quedó detrás del mostrador para protegerse del animal, sacó su teléfono y comenzó a grabar los pasos de este, quien caminó por delante de él e incluso, escogió varios dulces que había para después irse del 7-Eleven.

“Al principio, me sorprendió. Veo la puerta abierta, y no veo un torso, es un oso. Los videos realmente no le hacen justicia. Era entre un 20 o 30% más grande en la vida real”, contó el cajero.

En los video se ve cuando el animal entra a la tienda y va directo al estante de los dulces. Escogió uno y posteriormente se fue. Eso sí, fue muy cuidadoso y educado, pues no hizo mayores destrozos, según se aprecia en los videos.

Sin embargo, no satisfecho con un dulce, el oso regresó y fue a otro estante diferente por otro dulce y rápidamente salió. @fmunna83pk This bear is too smart….. watch the video oh noooo #viral #bear #foryou #nature #smart ♬ original sound – Fanu

Al no poder hacer nada, Christopher solamente se limitó a reírse, aunque acepta que sintió mucho miedo.

“Tenía miedo al principio, pero solo quieren comer. Aunque siempre hay que tener cuidado. No sabemos exactamente cómo están pensando. Es como si fuera educado, toma una barra de chocolate a la vez, como si tuviera modales”, dijo a medio locales.

