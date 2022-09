Chiquis reacciona a su nominación al Latin Grammy 2022: “Lloré toda la mañana”

Chiquis Rivera recibió una nominación al Latin Grammy 2022 y expresó toda su emoción a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó un video agradeciendo por esta nominación obtenida en la categoría ‘Mejor álbum de música banda’, por su disco ‘Abeja reina’.

“No, no no, no, lloré toda la mañana al escuchar mi nombre y el nombre de mi disco ‘Abeja reina’. Es que no les puedo ni explicar lo feliz que estoy, lo agradecida que estoy por supuesto con Dios, con Dios todo sin él nada, siempre lo digo, con mi equipo de trabajo y también con todos los que se tomaron el tiempo de escuchar mi música, este disco en particular: muchas muchas muchas gracias”, dijo Chiquis Rivera después de mostrar el momento en el que recibió su nominación a través de una ceremonia virtual

“Estoy feliz y como siempre les digo: Dios siempre se encarga y es el que tiene la última palabra. No importa si hay energías negativas o gente que no crea en ti. Lo que es para ti nadie te lo puede quitar, nadie. Hay que celebrar”, también expresó la artista en este video.

‘Abeja reina’ fue estrenado en todas las plataformas digitales el 12 de mayo de este año y desde entonces Chiquis ha dado una gran cantidad de conciertos, interpretando los temas de este trabajo discográfico que ahora es reconocido por los Latin Grammys, una de las premiaciones a la música latina más importantes de todas.

“Hermosaaaa niña consentida de Dios que siempre te cubre de bendiciones… también estamos llorando de felicidad por verte seguir triunfando”, fue uno de los mensajes que recibió la cantante tras esta publicación.

Los Latin Grammys 2022 serán el 17 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

