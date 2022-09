Chiquis Rivera asegura que no está comprometida: “No sé de dónde sacaron eso”

Hace algunas semanas se rumoró que Chiquis Rivera se había comprometido con su novio Emilio Sánchez tras una romántica cena que vivió junto al fotógrafo y que ella misma presumió en las historias de su cuenta de Instagram con mucha emoción.

La velada contó con rosas, velas y muchos otros detalles sumamente románticos que acompañaron y le dieron el toque especial a la cena que la pareja disfrutó al aire libre, dando pie al rumor que que la hija de la ‘diva de la banda’, Jenni Rivera, había recibido el anillo para casarse nuevamente. Recordemos que Chiquis quedó legalmente divorciada de Lorenzo Mendez en el mes de julio.

La misma Chiquis Rivera fue la encargada de desmentir el rumor y lo hizo ante las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’ en Las Vegas. “No sé de dónde sacaron eso. No, no estoy comprometida, aquí aclaro”, dijo Chiquis en medio de risas y en compañía de Emilio Sánchez, a quien le preguntaron dónde estaba el anillo.

Hace casi un año Chiquis Rivera habló en su podcast que Sánchez la hizo volver a pensar en el matrimonio y en la posibilidad de tener hijos. “Muchas personas me preguntan: ¿te vas a casar de nuevo? ¿Todavía crees en el amor? ¿Es Emilio el candidato? Me hacen esa pregunta todo el tiempo y ahora mismo él es el candidato. Ahora mismo no me importaría volver a casarme… Él me ha hecho, honestamente, pensar en tener hijos más de lo que lo había hecho toda mi vida”, señaló la cantante en ese momento.

Sigue leyendo: Chiquis Rivera presume su cabello sin extensiones y dice que está orgullosa

Chiquis Rivera se tatúa los labios, pero todo sale fuera del plan por beberse unos tragos

Becky G y Chiquis Rivera se unen y deslumbran con ajustados vestidos negros