Chisme No Like destapa los rumores de ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto: ¿hoy sí que se canceló la boda?

El programa Chisme No Like conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain ha reportado que Irina Baeva y Gabriel Soto podrían estar atravesando una ruptura, ya que la pareja lleva varias semanas sin publicar imágenes juntos en redes sociales, y tampoco han sido captados como pareja en ningún evento del mundo del espectáculo. Además, Gabriel ya no le da likes a los post de su supuesta prometida.

El programa de YouTube contó que existe la posibilidad de que la modelo y actriz de origen ruso pueda estar sosteniendo algún tipo de relación con el actor y productor Britt George, a quien describen como un hombre de mucho poder económico.

En la última transmisión del programa de hoy, Javier y Elisa contaron que gracias a un like de Geraldine Bazán, la investigación que ellos están haciendo sobre la actual vida amorosa de Irina Baeva podría estar respaldada.

Según las imágenes, Geraldine le dio like al post de Instagram en el que Chisme No Like dice lo siguiente: “Captan a #IrinaBaeva con este actor de #Hollywood, rumoran separación de #GabrielSoto“. La interpretación del like es muy subjetiva, sin embargo también está claro que podría significar tanto lo que ellos afirman, como la confirmación de la ruptura.

Existe la posibilidad de que los rumores de ruptura estén sonando cada vez más fuerte en México, ya que en una entrevista reciente Irina Baeva se atrevió a decir que no aceptaría volver con su ex, Gabriel Soto, ni que se lo dieran envuelto en papel de regalo.

