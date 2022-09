Conoce el hotel en París donde Gerard Piqué y Clara Chía se hospedaron

A pesar de toda la polémica que persigue a Gerard Piqué, este y su nueva pareja Clara Chía siguen celebrando su amor en público sin darle mucha importancia.

Esta semana se informó que la pareja había hecho un viaje romántico a París, Francia, donde se hospedaron en un lujoso hotel cinco estrellas llamado Hotel Costes.

En las fotos que se difundieron en redes sociales se puede ver a la pareja disfrutar de una cena romántica entre miradas cómplices y caricias.

El hotel de lujo donde se hospedaron está ubicado entre la estación de metro Tuileries y el jardín de las Tullerías y en su interior cuenta con muchas comodidades dignas del futbolista español.

El Hotel Costes, propiedad de Jean-Luis Costes, inauguró en 1995 y desde ese momento ha sido albergue de muchas estrellas que visitan la ciudad.

Sus cómodas habitaciones están divididas según espacio y lujo, por lo que hay posibilidad de alquilar una habitación desde €500 euros la noche hasta €5,000 euros la noche.

La suite más lujosa del hotel se llama Vendôme Etage Noble y tiene una extensión de 1,722 pies cuadrados, lo que quiere decir que hay espacio suficiente para una gran cama, sala de estar, baño privado, terraza y otras comodidades.

Como es común en este tipo de hoteles cinco estrellas, a los huéspedes se les ofrece una experiencia que va más allá de sus habitaciones.

El Hotel Costes cuenta con otros servicios entre los que resalta una variedad de restaurantes de alta calidad, un bar con DJ en vivo para disfrutar todas las noches, spa, piscina, jardines y más.

Otra característica que ha llamado la atención de famosos y millonarios es su decoración, la cual ha sido actualizada en los últimos años. Jean-Luis Costes, dueño del lugar, asegura que esto lo ha logrado gracias a alianzas con distintos diseñadores como Philippe Starck, Jacques Garcia y Christian Liaigre. View this post on Instagram A post shared by Hôtel Costes (@hotelcostes)

