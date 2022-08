¿Quién es Clara Chía Martí? Piqué buscó amor en alguien más joven que Shakira

El pasado mes de junio a través de un comunicado la cantante Shakira explicó que se encontraba atravesando una ruptura amorosa con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, por ese motivo les pedía respeto y privacidad a todos en medio de esta situación donde hay dos niños menores de edad.

Sin embargo, esto no ha sido posible porque desde el inicio se rumoró que el futbolista le había sido infiel con una chica mucho más joven que ella. Desde aquel entonces se han registrado muchos comentarios y fotos al respecto, aunque esta vez todo cambia porque él le habría presentado a su nueva conquista a sus padres.

¿Quién es Clara Chía Martí?

Es una joven de 23 años de Barcelona, España, y que actualmente estaría laborando en Kosmos, es decir, la productora que encabeza el padre de Milán y Sasha. Además, se trata de una estudiante de Relaciones Públicas que busca la especialización de organizadora de eventos.

Aparentemente las personas que son cercanas al jugador del FC Barcelona ya la conocían desde hace algún tiempo, lo que pudiera indicar que es la misma mujer con la que habría sido vista al inicio de esta gran polémica.

Recordemos que fue el pasado mes de julio cuando él había sido vinculado con una joven que tendría cerca de unos 20 años y que el nombre de ella podría comenzar por la letra “C”, tal y como se conoce para la fecha.

“Ella ese día no estaba trabajando allí, pero asistió por la buena relación con él y con los compañeros de Kosmos”, dijo la periodista Lorena Vázquez en ‘Mamarazzis’.

‘The Sun’ habría explicado que Clara supuestamente cerró sus redes sociales para que así no tuviese ningún tipo de persecución por parte de los fanáticos de la colombiana o de cualquier otra persona que no estuviese de acuerdo con dicha relación. View this post on Instagram A post shared by Clara Chia 🌌 (@clara.chiamartii)

No obstante, luego de la divulgación de algunas fotografías de ellos juntos, fueron infinidades de perfiles los que llegaron a crear con su nombre, aunque hay una en particular que cuenta con más de 35,000 seguidores en red social de la camarita y en la descripción aseguran que supuestamente estaría autorizada por la persona involucrada, pues al final detallan que es una “página de fans”.

Te puede interesar:

· Así habría sido el momento cuando Gerard Piqué le presentó a la sustituta de Shakira a sus padres

· Novia de Piqué hace sexy video con la canción que Shakira le dedicó al futbolista tras decepción

· ¿Cómo fue la reacción de Shakira cuando vio las fotos de la nueva conquista de Gerard Piqué?