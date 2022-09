Dua Lipa es sorprendida por sismo en la CDMX y fue captada evacuando

Dua Lipa tenía apenas unas horas de haberse presentado en el Foro Sol, de la Ciudad de México, cuando fue sorprendida por el sismo magnitud 6.9 que se registró la madrugada de este 22 de septiembre con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

La intérprete de ‘Levitating’ se encuentra en México para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira ‘Future Nostalgia’, sin embargo, le tocó ser una de las personas que sintió el movimiento telúrico luego de la activación de las alertas sísmicas.

Algunos de los fans de Dua compartieron grabaciones en las que se le ve reaccionando al sismo acompañada de su personal de seguridad y siguiendo el protocolo de evacuación, aunque con incertidumbre de lo que acababa de vivir.

A su lado también apareció el reconocido actor español Aron Piper, célebre por la serie de Netflix ‘Élite’, quien mantiene una gran amistad con la cantante y habría sido invitado a su primer concierto.

No se detalla en dónde fue tomado el video, aunque se aprecia que es al exterior de un bar a donde Dua Lipa acudió tras su primera y exitosa presentación en el país azteca.

Recordemos que apenas el lunes 19, un temblor de 7.7 generó pánico entre la población al ser, coincidentemente, la fecha en que se conmemoran los movimientos telúricos de los años 1985 y 2017, que dejaron importante destrucción y víctimas mortales.

DUA LIPA TODA ASUSTADA DENLE UN BOLILLO A MI REINA AUNQUE SEA DE RECUERDO 😭😭#Temblor



(Qué hace Arón Piper aquí? Chismecito)



pic.twitter.com/kd19vjW244— Natalia 🔅 (@nataliaseg_) September 22, 2022

Por otra parte, Dua ya ha sido captada por sus seguidores en los lugares que ha visitado durante el poco tiempo que lleva en la Ciudad de México, como lo ha sido en el Nido de Quetzalcóatl, el Museo de Frida Khalo y en restaurantes de antojitos típicos mexicanos, y que ella misma ha compartido en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

