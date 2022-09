Francisca tiene un dilema: la dominicana no sabe si llevarse o no a su hijo a la luna de miel

Francisca compartió con sus seguidores un dilema que tiene previo a su luna de miel: la conductora de televisión no sabe si llevarse a su hijo Gennaro al viaje con su esposo, Francesco Zampogna.

La dominicana se casó con Zampogna en el mes de mayo, en República Dominicana, y en las redes sociales no se perdió detalle de todo lo que fue ese mágico fin de semana. Aunque inmediatamente después de la boda la pareja no pudo disfrutar de su luna de miel, ahora si tienen planeado hacerlo.

En un video compartido en su cuenta de Instagram fue que Francisca habló sobre la situación que está atravesando ahora que está en planes este viaje.

“Llevarme o no llevarme a Gennaro a la luna de miel: ese señores es el dilema. Y tengo una pregunta para ustedes a ver que me dicen: ¿si yo me llevo a mi hijo a mi luna de miel, sigue siendo luna de miel? ¿Ustedes qué dicen?”, preguntó Francisca a sus seguidores.

Ante la pregunta ella recibió muchas respuestas y la mayoría de los comentarios resaltaron que la luna de miel debe ser un espacio para que los esposos disfruten entre sí, sin la compañía de los hijos pues eso lo convertiría en un viaje familiar.

“Déjalo bien cuidado con su abuela (esas lo cuidan mejor que nosotras 😂) y vete a disfrutar ese momento con tu esposo que vas a venir súper recargada, ese momento de pareja renueva”, “A ese muñequito hermoso que espere su hermanito en casa”, “Luna de miel es un tiempo para ti y tú esposo. Gennaro va a estar bien con su abuelita”, “No! La luna de miel es para que ustedes conecten más como pareja! Y el bebe que se quede con la grandma” y “Uno ama a sus hijos, pero uno se merece ese espacio con su esposo, así que NO, no te lo lleves, déjalo con tu madre y disfruta de tu luna de miel”, le dijeron a la dominicana en medio de su dilema.

