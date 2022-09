Shakira corre con un corazón ensangrentado en las manos, la ex de Piqué prepara el video de su nueva canción

Shakira es ahora la ex de Gerard Piqué. El catalán sostiene hoy una relación muy intensa con Clara Chía Martí, con quien estuvo viviendo unos días de amor y pasión recientemente en París. La relación que se hizo pública hace un par de meses atrás, parece haberse consolidado cuando éste aún era pareja de Shakira, por esta razón el público lo tacha de infiel. Dicen entonces que “Te Felicito”, el tema que la colombiana interpretó con Rauw Alejando, es en definitiva un tema que refleja la infidelidad de éste Piqué.

En dicha canción Shakira dice: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso…”.

En estos días, por otra parte, han trascendido unas imágenes de Shakira grabando lo que parece será su nuevo video musical. Llama la atención que en este la intérprete aparece con un corazón ensangrentado en sus manos. Sus ojos además se veían tristes y llorosos mientras corría sosteniendo lo que tememos es su corazón. El tema musical lleva por nombre “Monotonía”, y aseguran que éste tema es el que trabajó junto a Ozuna.

Las imágenes del videoclip fueron captadas por la prensa el pasado 12 de septiembre y según Mezcalent la ex de Gerard Piqué y el rey de la música urbana grabaron durante horas de la madrugada en un barrio del centro de Manresa, a las afueras de Barcelona, donde fue captada y coreada por sus seguidores.

Aquí las imágenes de Shakira con sangre en las manos:

Parece que el tema musical que Shakira grabó lleva por nombre Monotonía. / Foto de Mezcalent

En las imágenes llama la atención el dolor que reflejan los ojos de Shakira. / Foto de Mezcalent

Lee más de Shakira aquí:

Clara Chía Martí huye de los paparazzi cuando le preguntan por los hijos de Shakira y Gerard Piqué

Shakira dice que las acusaciones de fraude fiscal vertidas en su contra son “falsas”

Shakira deslumbra con vestidos transparentes: se desprende y se libera con la revista ELLE