Albert Pujols agiganta su leyenda en MLB y llega a los 700 jonrones [Video]

El dominicano Albert Pujols ha puesto la ‘guinda al pastel’ de su legendaria carrera al lograr la hazaña de conectar 700 jonrones en en MLB, una cifra a la que llegó este viernes en una de las maneras más emotivas posibles, frente a su exequipo, Los Ángeles Dodgers.

Albert Pujols no quiso esperar mucho entre sus jonrones 699 y 700, y es que los conectó en turnos e innings consecutivos, ante los lanzamientos de Andrew Heaney y Phil Bickford, respectivamente.

Albert Pujols is 1 Home Run away from the 700 club pic.twitter.com/oiuDO9wBmH— Sportsnet Stats (@SNstats) September 24, 2022

Con estos batazos se une a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) ¿ como los únicos peloteros con 700 o más cuadrangulares. A excepción de Bonds por sus cuestionamientos con el uso de sustancias prohibidas, los otros dos son parte del Hall Of Fame de Cooperstown. Albert Pujols joins Hank Aaron as the only players in MLB history with 700 Home Runs and 3,000 Hits pic.twitter.com/aanv0ObQkI— Sportsnet Stats (@SNstats) September 24, 2022

A menos de 10 juegos para terminar la temporada regular, el ahora histórico dominicano, logró alcanzar la cifra redonda que le faltaba para adornar la que ha sido una carrera digna de admirar, dentro y fuera del campo.