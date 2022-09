Geraldine Bazán reacciona al supuesto truene de Irina Baeva y Gabriel Soto

En las últimas semanas en el mundo del espectáculo ha corrido fuerte un rumor sobre la situación actual de Gabriel Soto e Irina Baeva. Medios como Chisme No Like han destacado que éstos ya no aparecen juntos en redes sociales, y recalcan que la boda se canceló a último momento. Todo, según parece, podría apuntar a que el compromiso no sólo ha llegado a su fin, sino a que ellos también han dejado de ser pareja.

Cabe destacar que en la cuenta de Instagram de Irina la última publicación en la que ella aparece junto a Gabriel Soto es en la que realizó el pasado 5 de julio.

Medios como Mezcalent hacen un recuento sobre con quiénes se les ha visto a ambos últimamente. A la rusa, por ejemplo, se le ha visto con el actor hollywoodense, Britt George, mientras que al mexicano se le vio compartiendo el carro con una mujer “misteriosa”.

Geraldine Bazán asistió a un evento público en donde la prensa no pudo evitar buscarla y preguntarle sobre el supuesto rompimiento de la pareja, a lo que contestó: “Ninguna (opinión), la (pregunta) que sigue…”. La actriz de “Corona de Lágrimas” prefiere enfocarse en su carrera y en su papel de madre, incluso comparte que su hija Elisa Marie ya está entrando en la adolescencia.

“Elisa ya tiene 13, yo digo que el ‘¡fua!’ de la adolescencia lo tenemos todos ahí, pero de verdad que es una niña muy consciente, es una niña muy sensible, muy inteligente también, es sumamente amorosa.

“Obvio, no me he salvado de los ‘ojos de huevo’ como le digo yo, que te voltean los ojos y que es normal, creo que todos lo hicimos, pero es parte también del crecimiento, estoy aprendiendo mucho con ella”.

Geraldine considera importante involucrarse en los intereses de sus pequeñas.

“Ayer nos fuimos al concierto Dua Lipa, estuvo increíble, la pasamos padrísimo y eso son el tipo de cosas que creo que es bien importante compartir con ellas, sobre todo ver sus gustos, qué les gusta, tratar de compartir… Y saber que también, qué bueno, son edades en las que a veces prefieren estar también con las amigas y los amigos”.

Hasta ahora la mayor de sus hijas no ha tenido novio, pero la mexicana sabe que algún día vivirá esta experiencia.

“Sí claro, obviamente no lo podemos negar (que tendrá novio) y sí soy mamá gallina, pero bueno, es muy linda, es una niña muy buena onda, tiene muchos amigos, ya verá (cuándo), ya será más adelante”.

