Jessica Rodríguez, conductora de Despierta América, dice que su nueva meta es ser villana de telenovelas

Jessica Rodríguez es uno de los rostros consentidos de Despierta América, es co-conductora se ha sincerado en una entrevista reciente, contando lo mucho que agradece que su ángel de la guarda -su abuela- interceda por ella, y le permita cumplir cada uno de los sueños que se pone en la vida.

En este año se cumplió justo uno de estos grandes anhelos y es que Jessica Rodríguez es oficialmente una de las co-conductora del matutino de Univision, pero ahora habla de una nueva meta por cumplir y es que ella siempre quiso ser actriz, y ahora espera que el tiempo le permita cumplir con este anhelo.

En entrevista con Mezcalent esto es lo que Rodríguez dijo al respecto: “Yo de chiquita quería ser actriz, y después cambié el rumbo y me fui más por el periodismo, pero sé que tengo eso en mi corazón que nunca desarrollé y nunca es tarde para hacerlo”.

Otra felicidad en la vida de esta joven conductora y periodista es “El Retador” programa que se transmite todos los domingos por Estados Unidos. La llegada de este proyecto a sus manos, es para Rodríguez una prueba de las bendiciones que demuestra gracias a la intercesión de su abuelita.

“Yo creo que llegó en este momento de mi vida por muchas razones. Tengo una parte muy sentimental y emocional mía que me siento muy conectada con un ‘angelito’ que tengo en el cielo, mi abuela, y yo siento que ella ha buscado la manera de poner en mi camino muchos retos, pero también me pone los retos y me pone a la gente que me va a ayudar a salir de ellos. Es algo que yo creo mucho en eso, y no sé si la gente lo cree en casita, pero yo sí soy de esas personas que piensa que siente a esos seres que han pasado”.

