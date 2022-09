Ninel Conde recibe comentarios negativos por su rostro y falta que le digan que se cambió “el sexo”

La cantante Ninel Conde desde hace algún tiempo no ha parado de recibir comentarios negativos, y es que no todos se encuentran relacionados con su trabajo o el vínculo que recientemente tiene con su pequeño hijo, quien además vive con su padre.

La mexicana de 45 años ha tomado la determinación en ciertas ocasiones de hacerse algunos retoques estéticos, y es que infinidades de internautas no se encuentran de acuerdo con estos procesos a los que algunos artistas deciden someterse.

En el caso de la también actriz en diversas oportunidades algunos usuarios de la red social de la camarita han expresado que su rostro ya no sigue siendo el mismo, pues creen que los excesos de cambios en su cara la han ido cambiando poco a poco con cada procedimiento.

“No aclaro chismes, siempre dicen. Desgraciadamente hay ciertos medios que (no dicen la verdad). A veces ya no hay credibilidad, entonces ya“, añadió en ‘El Gordo y La Flaca.

“Lo único que falta es que digan que me cambié sexo, entonces diré: ‘sí, soy hombre‘”, explicó.

A su vez, ‘El bombón asesino’ habló de la situación que atraviesa con su hijo, pues Giovanni Medina es quien posee la patria potestad del niño. Destacó que es un proceso complejo para ella, aunque está aprendiendo a vivir con eso para que no le quite la sonrisa de su rostro.

“Estoy feliz, en otra etapa de mi vida, obviamente tú sabes lo que hay ahí, que estoy con la fe en Dios y esperando que los tiempos de Dios se acomoden, eso es lo único que me confronta mis emociones, pero de ahí en más, si tú puedes sobrevivir a algo tan fuerte como mujer, como madre, ya lo demás es peccata minuta”, dijo.

Conde añadió que no pone en duda el hecho de que cada experiencia que se presenta en el camino es para dejar un gran aprendizaje.

“Vamos a confiar en el proceso y, por algo pasan las cosas, para que uno a veces crezca como persona y, pues ni modo Dios me arropa y me abraza. Será una gran bendición, pero todavía no me dejan”, expresó.

