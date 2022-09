Sergio Ramos y un cambio inesperado de look: se quitó la melena y ahora tiene el cabello rapado [Video]

Sergio Ramos ha experimentado un sinfín de transformaciones capilares a lo largo de su extensa trayectoria. Este mes de septiembre, el defensa sevillano inició una nueva era tras deshacerse de su larga melena. Sin embargo, en la publicación de Instagram con la que informó del cambio a sus seguidores el futbolista no parece muy convencido de su decisión, hasta el punto de que ha organizado una encuesta para pedir opinión a los internautas.

Libre de tintes y luciendo un pelo muy corto, a juego con su barba, el de Camas exhibe un rostro que mezcla sorpresa y preocupación, algo comprensible teniendo en cuenta lo radical del rapado. Poco antes de desvelar el desenlace, el marido de Pilar Rubio, padre de cuatro hijos con la presentadora, afrontaba con más entusiasmo su proceso de “rebranding”, como lo ha definido él mismo.

“¿Arrepentido del corte de pelo? ¿Qué pensáis?”, escribió desde el avión que le ha trasladado de vuelta a París, donde ya se ha reincorporado a los entrenamientos del PSG, en cuyas filas milita desde junio de 2021. “Nuevo look, pero la misma energía”, compartió a continuación. Algunos de sus mejores amigos del mundo del fútbol, como su excompañero madridista Lucas Vázquez, celebraron su decisión y dejaron claro que el nuevo peinado de Sergio le favorece mucho. “Por fin”, le dirigió el extremo gallego en los comentarios de la publicación. View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos)

Esta no es la única novedad estética que ha protagonizado el excapitán del Real Madrid en tiempos recientes. Hace menos de una semana, el deportista compartía con todos sus fans los resultados de su último paso por el estudio de tatuajes. En su muslo derecho luce ya el logo de los Rolling Stones, una de las bandas preferidas de la estrella televisiva, rodeado por los nombres de Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, sus cuatro hijos. La torre Eiffel, inconfundible símbolo de su ciudad de residencia, se ubica solo unos centímetros, más allá del imponente y roquero dibujo.

