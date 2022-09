Laura Bozzo y Daniella Navarro se enfrentarán en el nuevo programa ‘¿Qué dicen los famosos?’

Telemundo no pierde la oportunidad de seguir sacándole provecho a los que fueron concursantes de ‘La Casa de los Famosos‘ durante la segunda temporada, porque ahora llegan con un nuevo producto adaptado a las pantallas para la audiencia, y este en particular consiste en un juego que podrán disfrutar desde el próximo domingo 2 de octubre.

El mexicano Rodrigo Vidal luego de su participación en ‘Top Chef VIP’ ahora será el encargado de conducir este programa que verán desde las 7pm/6C. Algunos de los participantes serán: Natalia Alcocer, Laura Bozzo, Daniella Navarro, entre otros.

“Me siento muy contento por la oportunidad de estar al frente de este programa que reunirá a la familia y especialmente con el público que me ha vuelto ha recibir. Tener la oportunidad de ser yo mismo y de divertir a la gente es un regalo maravilloso”, mencionó el también actor al canal de televisión.

“No me lo pierdo, Laura sigue dando la batalla”, “No me lo creeeeoooo”, “Es más o menos la temática de 100 mexicanos dijeron verdad? Estará divertido”, “No te lo creo tío, Laura, Daniella y Natalia juntas”, “Pero esos ocho serán en todo los programas o cómo? Cuántos episodios serán?“, “Ay qué bueno, va a estar divertido”, “Me encanta, ya quiero verlo. Está Laura”, “Qué bueno ver a Rodrigo, así sí dan ganas de ver el programa”, “Natalia me imagino que por eso hizo su show del esposo”, fueron algunas de las expresiones que generó el post.

¿Cuál es la dinámica del programa?

Es un juego que tratará de conseguir las réplicas más populares a las interrogantes que más realizan a 100 individuos. La rivalidad comenzará con una reconocida personalidad del mundo del entretenimiento, quien deberá responder, debido a que serán dos equipos los que se enfrentarán, y luego el que lo haga de manera acertada podrá tener el control de todo.

La finalidad de esta dinámica es lograr descubrir cada una de las casillas que están ubicadas en el tablero y como resultado conseguir más puntuación. Sin embargo, todo toma un curso distinto cuando de manera consecutiva contestan tres veces de manera errónea, es ahí donde los contrincantes aprovechan para tomar el piloto de la situación.

El objetivo siempre será conseguir la mayor puntuación que sea posible, pero, deben alcanzar 200 puntos y de esta manera obtener fondos que irán directo a una organización benéfica que ellos mismos escogerán.

Te puede interesar:

· Salvador Zerboni asegura que fue un “calvario” la convivencia con Laura Bozzo

· Daniella Navarro sorprende con drástico cambio en su color de cabello y a sus seguidores les encanta

· Laura Bozzo al preguntarle por Daniella Navarro: “No sé quién es”