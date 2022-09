Opiniones divididas en Queens por el uso de 3.5 millas para la comunidad de vías de tren clausuradas

Hace unos días el alcalde, Eric Adams, anunció con bombos y platillos que el condado de Queens muy pronto tendrá un parque similar al famoso Highline de Manhattan, que será construido en unas 3.5 millas de vías antiguas del Long Island Raild Road, en vecindarios como Forest Hills, Rego Park, Glendale y Woodhaven.

El mandatario presentó de manera oficial la creación del llamado QueensWay, proyecto con el que en su primera fase la Ciudad invertirá $35 millones para el diseño y la construcción de cinco acres con 0.7 millas de vías verdes.

La iniciativa, que ha sido promovida por organizaciones de vecinos desde el 2011, que denuncian el desuso de esas vías del Long Island Raild Road (LIRR) clausuradas hace 60 años, fue recibida con agrado por aquellos que sueñan con tener más zonas verdes en esa parte de la ciudad, como Josue Mendoza, vecino de Rego Park.

“Me alegra escuchar que por fin la Ciudad nos hizo caso y pronto empezarán obras aquí para aprovechar un espacio que muchas veces se ha convertido en una zona sucia llena de basuras o incluso en terrenos para que gente se meta a consumir drogas”, dijo el colombiano.

El alcalde Adams aseguró que el proyecto brindará a los residentes de esa parte de Queens, donde se estima viven unos 323,000 personas, nuevos espacios abiertos, mejor acceso a servicios recreativos, oportunidades de educación al aire libre para los estudiantes y un corredor de transporte que conecta con escuelas, empresas y 10 líneas de autobúses.

“Nueva York es una ciudad de cinco condados, y cada condado merece un espacio para parques de alta calidad. Eso es exactamente lo que estamos entregando con esta inversión de $35 millones en uno de nuestros vecindarios vitales en Queens”, dijo el mandatario local, explicando que la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) administrará la construcción del “Met Hub” en colaboración con el Departamento de Parques y Recreación. “La fase uno del QueensWay convertirá las vías del tren abandonadas que se han utilizado como vertedero en un parque lineal que hará que esta comunidad sea más segura, saludable, ecológica y próspera”.

Travis Terry, presidente de la organización Friends of the QueensWay, calificó como “un momento histórico y extraordinario” el anuncio del Alcalde Adams, y aseguró que mejorará la calidad de vida de los habitantes de Queens.

“Después de décadas de defensa comunitaria, el trabajo comienza a transformar estas millas de vía verde en un espacio que nuestras comunidades pueden disfrutar”, dijo el líder comunitario. “Cuando se complete el QueensWay, se mejorarán las organizaciones comunitarias y las escuelas; se volverán a conectar a los vecindarios; surgirán programas sociales y culturales; las empresas locales recibirán un impulso muy necesario; las condiciones ambientales mejorarán la calidad del aire y reducirán las inundaciones; y los niños, las personas mayores y los residentes finalmente tendrán un lugar seguro y hermoso para andar en bicicleta, trotar o dar un paseo”.

Tom Grech, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Queens, recalcó que el impacto que el nuevo parque tendrá en su condado, no será solo a nivel ambiental, sino que advirtió que será un impulso económico para esa parte de la Gran Manzana.

“Este proyecto transformador creará espacios verdes muy necesarios en el corazón de nuestro condado, lo que hará de Queens un lugar aún mejor para vivir, trabajar, criar una familia y comenzar un negocio. Agradecemos al alcalde Adams por financiar este importante proyecto, que beneficiará a la comunidad empresarial local y a los residentes por igual”, dijo Grech.

La concejal de esa parte de Queens, Lynn Schulman, quien a su vez es presidenta del Comité de Salud del Concejo Municipal, aplaudió la decisión del Alcalde de comenzar las obras para levantar un parque en los rieles abandonados, en la que ese órgano legislativo invertirá $2.5 millones, y recalcó que es una gran acción para ayudar a salvar el planeta.

“Un parque lineal en Forest Hills, Queens, es un gran paso para enfrentar este desafío. Para muchas de las 2,3 millones de personas que viven en Queens, el acceso a los parques públicos y espacios abiertos es limitado y, en muchos casos, es difícil y peligroso acceder a pie y en bicicleta”, dijo la líder política. “El QueensWay proporcionará espacios verdes muy necesarios mientras actúa como una arteria principal del distrito, conectando seis vecindarios distintos y brindando transporte alternativo seguro y fácil a 12 escuelas, siete líneas de metro y una línea de cercanías”.

Pero no todos en los vecindarios circundantes donde se construirá el parque lineal están tan contentos.

La manzana de la discordia tiene que ver con el tema del transporte, pues la felicidad en los rostros de quienes promovieron por años que las 3.5 millas de rieles se usaran para impulsar un proyecto ecológico, contrastan con aquellos que pedían que se usaran para ampliar las líneas del metro; buena parte de esa zona son desiertos de transportes, y en varias áreas las estaciones del tren están tan lejos como media hora caminando.

Así lo padece a diario Fanny Lazara, quien vive en la avenida 69 de Rego park, a decena de cuadras de la estación del metro más cercana y quien se declaró molesta con el anuncio del nuevo parque.

“Yo soy una mujer vieja. Llevo años viviendo aquí y hemos estado rogando que nos pongan un tren ahí para no tener que sufrir la falta de transporte. Me parece el colmo que no nos escuchen y nos salgan con el chistecito de que pondrán plantas y matas en vez de un metro“, dijo la panameña.

María Pilona, quien lleva varios años viviendo en Rego park, tampoco vio con buenos ojos la iniciativa de un parque lineal, y exigió a la Ciudad de Nueva York que revierta los planes y convoque a reuniones comunitarias.

“Ese espaco debe ser para un metro y pueden hacer ahí también cosas de parque. Yo cada día tengo que caminar 20 minutos y hasta más para llegar a la estación del tren y veo que por aquí hay suficientes zonas verdes ya. Además esas decisiones las tomaron sin consultarnos nada a los vecinos“ , dijo la guatemalteca. “Espero que el Alcalde revise lo que está haciendo y nos tenga en cuenta, porque ya es hora de mejorar el transporte por acá. Los buses que hay siempre están tarde además“.

Claudia Ortega, otra vecina de Forest Hills, el vecindario contiguo a Rego Park, negó por su parte que el servicio de autobuses no funcione bien, y dijo que aunque entiende que adultos mayores deseen mejor un servicio de tren, aseguró que debido al alto número de niños de esa parte de Queens, un parque lineal es una gran idea.

“Creo que tenemos buenas rutas de buses, al menos por estos lados y hay pocos parques no solo para llevar a los niños, sino para estar nosotros y respirar aire libre. Apoyo completamente la idea de un parque“ , comentó la madre de familia.

Y es que miembros de la comunidad tenían la esperanza de que la Ciudad y el Estado escucharan su clamor, que se formalizó a través del grupo QueensLink, que lleva años abogando para que el área de rieles abandonada volviera a su uso original. El sueño era que vecindarios con opciones de transporte público limitado solo a autobuses o autos públicos, tuviera un metro, extendiendo el tren M desde Queens Boulevard hasta Liberty Avenue, donde se fusionaría con las líneas A hacia Rockaway y de paso promover zonas verdes.

“QueensLink y sus seguidores están consternados al enterarse del acuerdo secreto hecho para bloquear la equidad de tránsito para los residentes de Queens al convertir la antigua línea ferroviaria de Rockaway Beach Branch en un parque”, dijo ese grupo en un comunicado. “Durante años, QueensLink ha pedido que este derecho de paso, propiedad de la Ciudad, se use tanto para el tránsito como para el espacio del parque. La construcción del parque, conocido como QueensWay, bloquearía cualquier uso futuro del tránsito en esta línea y privaría a los residentes del sur de Queens de un viaje más rápido, menos tráfico, al tiempo que reduciría la contaminación y las emisiones de carbono”.

El colombiano Tulio Bonilla, de 62 años, se sumó a ese sentimiento de frustración y pidió al Alcalde que reconsidere su decisión y cree un plan que incluya transporte y zonas verdes.

“La Ciudad sigue equivocándose en sus decisiones. Antes de ponerse a hacer un parque ahí, deberían habernos consultado a todos los vecinos y verían que lo que necesitamos es un metro”, dijo el residente de Forest Hills. “Estas ideas de parques, son cosas estéticas bonitas, pero no resuelven nuestras necesidades. Y si ya hay rieles e infrestructura, por qué mejor no diseñan un metro que tenga espacios ecológicos. Ese era el derecho de las cosas”.

El propio presidente del condado de Queens, Donovan Richards Jr., quien apoyó el plan del parque, admitió que esa zona está atrasada en asuntos de transporte público y destacó que aunque urge arantizar que las comunidades tengan acceso a espacios abiertos, también se necesita resolver la inequidad en materia de opciones de movilidad.

“Queens tiene una necesidad demostrada de espacios abiertos más extensos y accesibles, y el QueensWay está en una posición única para satisfacer esas necesidades”, dijo el político. “El QueensWay promoverá oportunidades recreativas y culturales al mismo tiempo que conecta comunidades y facilita alternativas al coche. Las comunidades de Queens experimentan muchas desigualdades flagrantes”.

Danny Pearlstein, director de la organización defensora de los pasajeros Riders Alliance aseguró que más que un metro, en el condado de Queens la forma más rápida de mejorar el transporte público es con un mejor servicio de autobuses.

“El alcalde Adams debe priorizar vías de autobús nuevas y mejoradas en corredores importantes como Northern Boulevard y Woodhaven Boulevard para acelerar el servicio de autobús hacia y dentro de áreas de Queens como Forest Hills, Rego Park y Ozone Park”, dijo el activista. “Mientras tanto, la Gobernadora Hochul debe proporcionar fondos para garantizar que el nuevo diseño de autobuses de Queens de la MTA incorpore un servicio de autobús muy frecuente a lo largo de las rutas principales para reducir los tiempos de espera y ofrecer viajes de tránsito puerta a puerta más rápidos”.

En medio de las diferencias, el alcalde Adams no descartó la posibilidad de que el proyecto de metro pudiera construirse en el futuro, pero sin dar lineamientos específicos, dejó claro que por ahora su prioridad en los rieles abandonados será promover la prmera fase del parque.

La MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte) no hizo mención a proyectos específicos de uso futuro de esos rieles para un metro, pero a través de su portavoz, Eugene Resnick, aseguró que “nada en el plan de la Ciudad para el QueensWay afectará las futuras iniciativas de transporte de la MTA”.

El QueensWay en cifras y datos