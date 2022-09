Pete Alonso estableció marca de carreras impulsadas con los Mets de Nueva York

El éxito de los Mets de Nueva York en esta campaña se debe a que Steven Cohen formó un equipo con importantes piezas a la ofensiva y en el pitcheo. Sin embargo, una de los jugadores que mayor protagonismo ha tenido hasta ahora, ha sido el poderoso inicialista Pete Alonso, quien ha conducido a la alineación de Queens a conseguir cada victoria.

Alonso, tuvo una jornada dominical ante los Atléticos de Oakland muy exitosa después de conectar cuatro imparables, entre ellos un cuadrangular e impulsó un total de cinco carreras para llega a 128 en lo que va de campaña.

Debido a esto, el “Oso Polar” estableció una nueva marca en la organización, al convertirse en el jugador que más carreras ha fletado en un campaña, demostrando una vez más lo buen bateador que es el estadounidense.

A franchise record-setting 125 RBI for the Polar Bear! 🐻‍❄️ pic.twitter.com/vpn4WOgDwY — New York Mets (@Mets) September 25, 2022

Asimismo, Alonso siguió alargando su liderato de impulsadas en la Liga Nacional y por si fuera poco, también igualó a Aaron Judge, quien mantiene la misma cantidad pero en la Liga Americana; además de estar peleando por la triple corona.

“Es un gran honor. No podría estar en esta posición sin mis compañeros de equipo. Durante todo el año, han estado organizando turnos al bate increíbles. Me siento bendecido y honrado de tener el récord, pero sin ellos, no podría para hacerlo”, comentó Pete Alonso.

Por otra parte, el inicialista de 27 años también va encaminado a convertirse en el segundo jugador de los Mets de Nueva York en terminar la campaña como líder en el renglón de carreras impulsadas. El primero en lograrlo fue Howard Johnson, quien logró 117 carreras en 1991.

Five-RBI day for Pete! pic.twitter.com/q7T17z95W8— New York Mets (@Mets) September 25, 2022

De esta manera, Alonso sigue mostrando su mejor versión en el terreno y gracias a una descomunal ofensiva que ha impulsado a los Mets de Nueva York a regresar a una postemporada y por qué no, pelear por el banderín de la División Este de la Liga Nacional.