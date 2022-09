Marshmello lanza una nueva colección de freidoras de aire

Marshmello lanza una nueva colección de freidoras digitales diseñados con la tecnología TurboCrisp que promete cocinar sin esfuerzo.

La tecnología TurboCrisp cocinaría los alimentos un 50% más rápido que un horno convencional y ofrece un crujido mientras mantiene la humedad.

Para el lanzamiento de la freidora de aire, Marshmello se asoció con Crux parte de la cartera de marcas de utensilios de cocina Made By Gather. El desarrollo de la freidora Crux x Marshmello, una de las freidoras de aire más rápidas del mercado habría requerido 18 meses.

La novedosa freidora cuenta con ajustes preestablecidos digitales para cocinar refrigerios como papas fritas, pastelitos, alitas, además de un botón personalizado de Marshmello. Según Made By Gather, los ajustes “brindan una frescura completa sin esfuerzo: perfección cocida, inflada, crujiente y pegajosa”.

La freidora de aire digital de Marshmello se encuentra disponible exclusivamente en la tienda en línea Best Buy y en tiendas selectas de Best Buy en Estados Unidos.

La línea exclusiva de freidoras Marshmello incluye freidora de aire de 3 cuartos y freidora de aire de 8 cuartos, cada una disponible en una gama de colores como marshmello noche (negro), lavanda y oliva. También se ofrecen accesorios de silicona sin BPA destinados a recetas dulces y saladas.

La colección Crux x Marshmello incluye:

Kit Airfryer 8 cuartos: MSRP $129.99. Incluye bandeja de silicona para hornear.

Kit Airfryer 3 cuartos: MSRP $ 79.99: disponible en Marshmello, Night, *Lavender y *Stuffed Olive. Incluye 4 tazas de silicona para hornear.

Kit S’mores: MSRP $49.99

Kit para hornear: 4 piezas, MSRP $19.99

Kit de sartenes para refrigerios: 2 piezas, MSRP $ 19.99

Kit Shish Kebab: 6 piezas, MSRP $ 19.99

Marshmello, artista nominado al Grammy y entusiasta culinario, relanzó su programa de cocina, “Cocinando con Marshmello”, a principios de este mes.

“Cuando estoy de viaje, especialmente a nivel internacional, puedo probar mucha comida y eso me inspira”, dice Marshmello a People. “Así es como llegué a hacer platos en el programa como paella, nasi goreng, incluso bollos. Son de lugares donde he tocado y me he conectado con los fanáticos y puedo traer un pedacito de eso a casa”.

La primera temporada de la serie de que se transmitió en YouTube, llegó a una audiencia global de más de 250 millones de fanáticos y contó con invitados especiales y amigos de Marshmello, incluidos Zac Efron, Anne-Marie y Shay Mitchell, entre otros. La nueva temporada, que se lanzó en septiembre, reunirá una vez más a Marshmello, invitados especiales y fanáticos a través de deliciosas recetas y comidas.

