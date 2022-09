Despierta América: Así fue el regreso de Satcha Pretto después del accidente y una cirugía, en medio del huracán Ian

En medio del huracán Ian en la Florida, Satcha Pretto regresó a ‘Despierta América’ después del accidente y la cirugía que la tuvo fuera del show matutino de Univision por casi 3 meses.

Vestida de rojo, mucho más delgada, sin poder usar tacones, pero con la misma fuerza informativa de siempre, la querida periodista volvió a ‘La Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’, después de 2 meses y 20 días, haberse sometido a cirugía, y estando aún en rehabilitación.

Al ritmo de ‘Sopa de Carcol’, pero esta vez sin poder bailar, y en medio del huracán en Ian en La Florida, hizo su regreso Satcha, quien fue recibida con abrazos por sus compañeros, Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y Carlos Calderón.

“Hay cambios, se habrán dado cuenta que no traigo tacones… Estuve fuera del aire 2 meses y 20 días, hoy se cumplen 7 semanas de la operación, estoy sumamente agradecida con Dios, con todos ustedes por el apoyo que me han dado, cada mensaje, cada flor, cada regalo que me han enviado han servido muchísimo, un apoyo infinito”, comenzó diciendo Pretto y prosiguió con su pequeño saludo antes de ir a las noticias.

“Van a ver algunos cambios, no puedo usar tacones, mi rehabilitación sigue por varias semanas, pero estoy aquí con todo el entusiasmo para informarles, y hacer lo que más me gusta para trabajar en esta hermosa casa de ‘Despierta América’“, dijo rodeada de su familia televisiva para ir a lo que prometió, informarnos.

¿Qué fue lo que pasó con Satcha? Como ella misma lo compartió en su momento, el 7 de julio, último día que la vimos en ‘La Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’ informando, la querida periodista acompañó a sus hijos Bruce y Alana a su juego cuando, siendo parte de una actividad, a minutos de irse a su casa, una caída la hizo terminar en emergencia con un fuerte dolor en su rodilla derecha. Después de varias placas, el diagnóstico fue de desgarro del ligamiento cruzado anterior y del ligamiento colateral y lateral.

“Necesitaré cirugía y mucha terapia y me ausentaré de ‘Despierta América’. No es nada grave pero les pido sus oraciones“, dijo en su momento, en sus redes sociales, sin imaginar que aquello que tanto dolor le provocaba, y la tenía bajo calmantes, se complicaría aún más.

Pese a que la solución era una cirugía inmediata, la periodista hondureña tuvo que esperar casi un mes para entrar a un quirófano, ya que su doctor decidió que era mejor fortalecer la rodilla con rehabilitación antes.

“¡Gracias a Dios la operación fue un éxito! El doctor reparó el ligamento cruzado anterior, así como unos asuntos mínimos con los meniscos. Al parecer, el desgarro del ligamento medial colateral y uno leve del ligamento lateral colateral sanaron por sí mismos. Agradezco enormemente sus oraciones, al gran equipo médico y al de pre rehabilitación por su apoyo. En casa me cuidan los pequeños ‘doctores’ Bruce y Alana para que pueda volver al 100% a ‘Despierta América’“, compartió Satcha un día después de por fin, en agosto, haber entrado al quirófano.

Ahí no termino todo, con su fuerza de voluntad, disciplina y ejemplo, siguió con su rehabilitación la que, como ella misma compartió en este regreso tan esperado, no termina, pero, por lo menos, ya le permite volver a reunirse con su público para seguir informando.

MIRA AQUÍ EL REGRESO DE SATCHA PRETTO:

