Lili Estefan y Raúl de Molina se abrazan y celebran los 24 años de ‘El Gordo y La Flaca’

En ‘El Gordo y La Flaca’ comenzaron a celebrar los 24 años del programa de televisión. Lili Estefan y Raúl de Molina se abrazaron en el set del show y dedicaron unas palabras ante las cámaras luego de que Carlitos “El Productor” les diera la bienvenida al estudio repleto de globos.

“Un día como hoy comenzamos esta aventura”, comenzó diciendo Lili Estefan, después de darle la bienvenida a Raúl de Molina, quien acaba de llegar desde Londres, ciudad a la que arribó después del fallecimiento de la reina Isabel II para cubrir todo lo relacionado a la partida de la monarca y lo que ha generado en la realeza inglesa y el mundo.

“Gracias a ustedes en sus casas que nos han aguantado en momentos buenos, momentos malos y en todos los momentos. Gracias al público tenemos 24 años”, comentó el conductor del programa con mucha emoción.

Después de una pequeña conversación en la que recordaron momentos del pasado, Raúl de Molina le dedicó unas palabras a Lili Estefan, su compañera. “No puedo tener una persona que haya compartido con ella y que quiera tanto como a Lili Estefan por los últimos 24 años, te lo digo de todo corazón. No puedo encontrar una mejor persona para trabajar que con mi querida Lili Estefan”, expresó antes de también agradecer a todo el equipo de ‘El Gordo y La Flaca’ por el trabajo que realizan en el programa.

Los seguidores del programa no dejaron pasar la oportunidad de felicitarlos por cumplir un año más al aire. “Felicidades, de verdad. Los veo desde el inicio y hasta ahora y no lo dejaré nunca”, “Muchas felicidades, estoy mirándolo desde que salió al aire”, “Felicitaciones y que sean muchos años más, me encanta el programa” y “Felicidades y que continúen muchos años más!!!” son parte de los mensajes que les dejaron los televidentes en esta ocasión tan especial.

Además Lili Estefan compartió un video en su cuenta de Instagram junto al gran pastel que tuvieron para celebrar el aniversario. “Gracias a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta aventura”, le dijo la presentadora a sus seguidores.

