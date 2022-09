A Lili Estefan le dicen que cada día está más hermosa, mientras modela con una rosa en la mano

Lili Estefan va de camino al set de ‘El Gordo y La Flaca’ junto a Jackie Guerrido, su compañera en el show durante esta semana en la que Raúl de Molina ha estado en Londres para llevar a los televidentes todos los acontecimientos de la muerte de la reina Isabel II, y lo hace con elegancia, luciendo un vestido negro de encajes y con una rosa roja en la mano.

La conductora de origen cubano caminó en cámara lenta, sonriendo con Guerrido, y entrando al set donde se lleva a cabo el programa. “Cada día más hermosa @liliestefan, y transmites mucha felicidad”, le dijo uno de sus millones de seguidores. Muchos de los demás comentarios que recibió también halagan su apariencia y la manera en la que realiza su trabajo.

Hace algunos días, cuando se anunción la muerte de la reina Isabel II, Lili Estefan junto a Raúl de Molina vistió de negro en el programa donde repasaron detalles de la vida y muerte de la monarca inglesa. A ellos les llegaron críticas por parte de los usuarios de las redes sociales por usar vestimenta de este color, respetando el luto por el fallecimiento de la reina.

“No entiendo el luto de estos presentadores”, les llegaron a decir en los comentarios de una publicación.

‘El Gordo y La Flaca’ no fue el único programa de Univision que recibió críticas por esta situación: a ‘Despierta América’ también le llovieron los comentarios negativos.

“Todos de negro no sabía que eran ingleses”, “Todos son doble moral, cuantas cosas no pagan en Latinoamérica y ustedes ni se inmutan, ahora están todos de negros rindiendo homenaje a alguien que no nos ha aportado nada a nosotros porque no pertenecemos a ese mundo”, “Les faltó llorar…”, “¿En serio vestidos de negro? Ni que la reina fuera familia de ellos”, “Ridículos en serio hasta irse de negro, por favor”, “De negro? De luto? No se pasen” y “No entiendo por qué están de luto @despiertamerica”, dijeron los televidentes.

