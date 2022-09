Charytín tiene premoniciones desde niña y le pide a su fallecido esposo que no se le presente

Charytín Goyco tiene premoniciones desde niña y confiesa que le pide a su fallecido esposo, don Elín Ortiz, que no se le presente… Así nos lo cuenta en una entrevista íntima en el camerino donde ‘Despierta América’ la recibió el día que le realizó un homenaje de su vida.

Chary escribió su primer libro, El Tiempo Pasa… ¡Pero Yo No!’… Un libro al que muchas veces pensó en abandonar porque tanto los momentos felices, como los amargos le dolieron volver a vivir en recuerdos, pero pese a todo lo logró, lo terminó y eso la. tiene muy feliz.

En una charla muy al estilo de ‘La Rubia de América’, la querida estrella habló de todo: el triunfo, sentirse una niña rara, las premoniciones que no quiere sentir, el problema de violencia de su padre y ¡hasta los 2 meses sin tener relaciones sexuales con su esposo, Don Elín Ortiz, cuando se casó, por culpa de los cuentos rosas de Corín Tellado!

Charytín presenta su libro ‘El Tiempo Pasa… ¡Pero Yo No!’. Foto: Harpers Collins

-¿Te imaginaste el día que decidiste escribir el libro que te iba a traer tantas emociones?

Charytín Goyco: Quizás lo pensé, pero someramente… Hice el libro sin la expectativa de qué iba a pasar, para mí fue fuerte hacerlo y como que uno a veces, cuando hace alguna cosa que le da tanto trabajo, en cuanto a emoción se refiere, uno no sabe qué va a pasar, no piensas en eso, pero realmente estoy feliz de haberlo hecho, me siento muy contenta de haber hecho mi libro, y estoy como orgullosa de que lo pude terminar. Hubo partes que decía: “No voy a terminar, voy a tirar la toalla, no lo voy a hacer, no puedo seguirlo” … Y, sin embargo, lo hice total.

-Tiene parte muy divertidas y partes muy difíciles y otras que no conocíamos de ti, los problemas de tú papá, lo que le hiciste esperar a Don Eylin para consumar el matrimonio, ¿cuáles fueron las más difíciles de escribir?

Charytín Goyco: Cuando tú estás recordando tu historia, hasta las partes buenas son difíciles, hasta las cosas lindas te producen un dolor de emoción. Tú mencionaste la parte yo de niña, una niñez rara, me crie en un país que no era el mío (España), me crie en el país de mi madre, pero creyendo que era de allá, son como cosas que suceden, que uno dice: “Dios mío, las novelas pasan pero pasan en la vida real” …

Charytín fue homenajeada en ‘Despierta América’.

-Si te digo ‘Madrid’, ¿qué significa para ti?

Charytín Goyco: Mi primera ciudad, mi primer lugar de vida… , y ese hombre también para colmo, que no solamente mi infancia, sino también cuando fui hacer mi disco y fue el primer beso.

-Si te digo ‘licor’, ¿a dónde te lleva?

Charytín Goyco: El licor, es como dicen, algo lindo, pero algo malo en el caso de mi familia, para mí mi padre, él era un hombre maravilloso y cuando tomaba un trago era otra persona, completamente diferente, un hombre violento. Hay seres humanos que los pone violentos, son otros seres humanos, no tiene nada que ver con lo que tú conoces. Hubo un tiempo en mi vida que el licor era como que algo terrible, porque causó estragos en mi familia, y me di cuenta de que no todo el mundo reacciona así, todo moderado se puede tomar en la vida un traguito, pero a él le afectó muchísimo, y a nuestras vidas también.

-¿Si te digo, ‘Corín Tellado’?

Charytín Goyco: Corín Tellado, la escritora española, escribe en Vanidades, que era mi revista favorita en ese entonces de niña, de señorita… La primera noche que tu estabas con un hombre era como una cosa maravillosa, sonaban trompetas sublimes, trompetas celestiales y yo dije: “Pero a esta mujer yo la voy a matar, porque la primera noche con un hombre yo no escuché ninguna trompeta, ni escuché nada” … Yo la quería asesinar porque las cosas no eran como ella decía. No podía engañarnos tanto.

Elín y Charytín renovación de votos en Disney World para el especial de televisión en Telefutura. Foto: Charytín

-A ti te llevó un mes y medio, dos consumar tu matrimonio.

Charytín Goyco: Casi 2 meses, sí, también traía mi trauma de niña. Uno cree que no, pero siempre nos quedan cosas. En infancias difíciles, nos quedan cosas a los seres humanos, y con alguien, así como fue él que todo pudo lograr, imagínate un hombre de mi edad.

-¿La llegada de los hijos?

Charytín Goyco: Adoré tener tantos hijos, le agradezco a la vida, le agradezco a Dios, porque yo soñaba con muchos hijos. Me acuerdo mi disco en Japón, eran antes de Madonna, ya estaba la imagen, la cosa, y yo paré todo cuando esos gemelos caí embarazada, todo se paró, pero realmente me sentí feliz por eso, no me importó, nunca me importó nada de eso, porque yo necesitaba tener familia y logré tenerlos, mis 3 hijos.

Fíjate los años de diferencia que tuvieron, porque era que él no estaba de acuerdo con que tuviera más hijos, él ya con Shalim era suficiente, y al cabo de los años que él perdió sus hijas, mi esposo, me dijo: “Mira, vamos a tratar otro niño”, nunca pensó que llegarían 2. Dios es muy grande, por las dudas nos mandó con 2.

-Hablas de la perdida de las hijas de Elín, algo que tú cuentas en el libro que lo supiste antes, ¿cómo han sido las premociones en tu vida?

Charytín Goyco: Lo vine a reconocer como a los 8 años más o menos… Me di cuenta de eso, de ese poder, pero yo realmente siempre tuve miedo, siempre le pedía a Dios que no me diera ese don. Era niña, la gente decía: “Son dones, tu tía también lo tiene”. No son dones, para mí eran situaciones de problemas, porque todo lo espiritual para mí no podía vivir lo natural, eso no es de nuestro plano y no lo veía natural, sufrí mucho, he sufrido mucho en la vida por eso, la vida entera.

–¿Y te sigue pasando?

Charytín Goyco: Le he rogado a Dios y yo trato de no, pero no tanto como antes, gracias a Dios. Por ejemplo, yo nunca he tenido una manifestación de mi esposo, él sabe que no la puedo tener nunca, porque él supo quién era yo y cómo yo sufría por eso, entonces le pido a Dios que siga yo tranquila con eso en este tiempo.

Charytín Goyco. Foto: TelevisaUnivision

-En tu libro hablas de que escuchar la voz de Dios, que incluso te salvó de morir, o de ser abusada.

Charytín Goyco: Sí, porque yo era una niña muy chiquita cuando me iba por los montes, y yo decía Dios mío, hasta que me pasó ese percance que vi a esos hombres y la voz me dijo: “Súbete en el árbol” … Y como eso me ha pasado muchas veces, esa voz de Dios que todos la recibimos, lo que pasa que en bulla tú no puedes recibir esa voz, hay que tener un poco de silencio para escuchar la voz de Dios, que es la voz interna tuya, ahí está Dios dentro de nosotros.

El reino de Dios está dentro de nosotros como dice Jesús, inclusive el Buda te dice: “Dentro de ti está Dios”. Las religiones coinciden muchas en que dentro de nosotros está realmente la verdad, la verdad real y ahí es que está loa voz de Dios, dentro de nosotros. Cuando usted hace un silencio, unas meditaciones, tus silencios, puedes escuchar qué te está diciendo, es algo impresionante, impresionante.

-Cuando ya terminas el libro y lo tienes por fin en tus manos ¿Qué sentiste?

Charytín Goyco: Me sentí feliz de que lo logré, porque en muchos momentos pensé que no iba a seguirlo, pero lo logré, ver terminado. Mi hija me dijo: “Mamá, grandes figuras del mundo, yo he leído ciento de biografías y son vidas más terribles que la tuya, y uno lo ve como enseñanzas y como lo que vivió fulano, y no dejamos jamás a un artista, al contrario, vemos la circunstancias que vivieron, debes dejar tu legado” … Y para mí, me sentí feliz de haberlo hecho.

-Te vimos en ‘Despierta América’ con tus compañeros de ‘Escándalo TV’, tu hablas de ellos en tu libro, ¿cómo fue este reencuentro para ti?

Charytín Goyco: Fue muy lindo porque fueron demasiados años juntos, pasamos casi 11 años de nuestras vidas, todos los días muchas horas, esto no era 2 o 3 horas al día, era más o menos 9 y 10 horas diarias con ellos durante 11 años. Eran parte de la familia realmente, con Tanya, con Felipe, con muchos mantengo mucha comunicación, pero me dio mucha emoción verlos porque esas cosas que me dijeron ya ellos me las mencionaban, me echaban mucha broma, tanto que aprendemos contigo, era porque la experiencia de vida no se improvisa, y realmente no vieron a una persona de ese entonces.

-Siempre eres sinónimo de una persona alegre, divertida, pero quienes te conocen de cerca, hablan de una persona generosa ¿Qué sientes cuando los que están alrededor tuyo te describen como una mujer generosa?

Charytín Goyco: Se referirán a que yo siempre les doy su tiempo, cualquier cosa que quieran que yo les diga, mensaje, consejo, lo que sea, siempre lo he hecho y lo voy a hacer. El tiempo mío pueden contar con él, ahora y antes, entonces es lo que quiero dejar siempre yo en el recuerdo de la gente.

-Tu hija te hablaba del legado, ¿qué quieres que este libro signifique para las generaciones, y generaciones futuras cuando lo encuentren?

Charytín Goyco: Lo que quiero es que cuando tengan en sus vidas miles de problemas, sepan que tienen que seguir cruzando obstáculos y que tienen que seguir para adelante si quieren cruzar la meta. Todas las vidas tienen obstáculos y problemas, situaciones, tristezas y alegrías, y por una cosa que te pasé no puedes parar de alcanzar tu sueño, como hice yo, tienes que seguir hasta el final, nada puede pararte en el camino para lograr lo que tu sueñas ser, eso es lo que mi libro tiene.

