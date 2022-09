Chiquis Rivera lo ha logrado, “la abeja reina” impresiona con su nueva y estilizada figura

Hace unas semanas Chiquis Rivera empezó a mostrar cambios drásticos a nivel físico. La joven cantante, ahora mejor conocida como “La Abeja Reina”, tiene una figura más estilizada. Meses atrás diversos medios hicieron eco del rumor que apuntaba a que la cantante se había realizado algún tipo de manga gástrica, sin embargo su público sabe que desde hace años está involucrada no sólo con el consumo de productos Keto. Chiquis también lleva años realizando rutinas de ejercicios fuertes y diarias, con la finalidad de tener un cuerpo más atlético y delgado.

Cabe recalcar que pese a su lucha por perder peso, Chiquis siempre se ha mostrado feliz y orgullosa con su cuerpo. Nunca ha dejado de vestir sexy y siempre ha promovido que sus fans abracen y acepten sus cuerpos sin importar el tamaño de sus curvas. Eso sí, siempre ha promovido la salud y la sana alimentación, todo sin excesos.

En sus redes sociales, además, ha llegado a promover tomar agua con limón los expertos afirman que esta práctica en ayunas pone en marcha el proceso de digestión por la mañana. Entre otros beneficios de tomar agua con limón por la mañana se destacan el hecho de que ayuda también a calmar la indigestión, la acidez estomacal y la hinchazón. Además, el limón es conocido por estimular la producción de bilis y jugos gástricos.

Chiquis además tiene a su público encantado al verla lucir atuendos o conjuntos chic, ya que se destaca en ella su pasión por el estilo californiano. Pero claro, no por esto abandona sus raíces hispanas, al contrario, no sólo las abraza con su música sino también con algunos de sus atuendos, ya que las botas son siempre básicas en sus presentaciones.

Chiquis además demuestra estar interesada en seguir algunas de las tendencias más fuertes de la temporada, y es que muchas sienten verdadera pasión por algunas de las propuestas lanzadas por Kim Kardashian en colaboración con Balenciaga. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Lee más de Chiquis Rivera:

Chiquis Rivera entra a la cocina y prepara tacos de carne asada para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

Chiquis Rivera posa frente a la Casa Blanca y le dicen: “Estás radiante”

Chiquis reacciona a su nominación al Latin Grammy 2022: “Lloré toda la mañana”