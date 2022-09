La Mesa Caliente de Telemundo sale de Miami y se trae a sus conductoras para Los Ángeles

Alix aspe, Verónica Bastos, Giselle Blondet y Myrka Dellanos dejan Miami. La Mesa Caliente estará transmitiendo el programa desde la Ciudad de Los Ángeles el próximo 3 de octubre. Las cuatro bellezas de la cadena estarán compartiendo con su público desde Universal Citywalk, en un encuentro que dará inicio a las 10 de la mañana.

Todo lo que pase en dicho encuentro será compartido en el horario estelar del show, a las 3/2 C por Telemundo. Este encuentro tiene toda la pinta de ser el primer “meet-and-greet” de las presentadoras con sus clubs de fans, público hispano, que reside en Los Ángeles.

Recordemos que hoy Telemundo está viviendo una noche de suma importancia ya que se realiza la entrega de los Premios Billboard de la música latina, en donde se espera poder ver desfilar a todas estas estrellas, incluidas las conductoras de La Mesa Caliente, que para la entrega de los Latin American Music Awards fueron las responsables de conducir la “red carpet”. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Todos los programas de la cadena han estado muy involucrados con esta entrega de premios. Así lo hemos podido ver con los conductores de En Casa con Telemundo, quienes recientemente estuvieron entrevistando a Maluma. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Ellos están, por otra parte, transmitiendo todo lo que el público desea ver desde el “backstage”. View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

