Lili Estefan llega a El Gordo y la Flaca con un vestido largo y luciendo un par de tenis adidas

Lili Estefan llegó en tenis adidas a conducir El Gordo y la Flaca y el público está dividido. Algunos están encantados al verla luciendo este estilo, mientras que otros concuerdan en que la combinación no le quedó del todo bien.

El vestido de Lili era dorado y estilo cóctel, razón por la cual podría haber llevado sandalias altas en nude o doradas, pero eligió un par de tenis de adidas en color blanco con franjas negras. Convengamos que el estilismo es bastante jovial, pero la opinión del público es válida y dividida.

Ver a Lili con estos tenis ha hecho que algunos piensen que tal vez tenga algún problema en los pies, algún tipo de dolor. Pero, en días previos pudimos ver a “la flaca” como siempre, con su estilo fashionista llevando unos altísimos zapatos de la casa de lujo Valentino Garabani. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

