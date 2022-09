Kelly Osbourne, de 37 años, ha sido diagnosticada con diabetes gestacional

Mientras se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo, a Kelly Osbourne le dieron un diagnóstico que esperaba no recibir nunca.

Fue el pasado mayo cuando la hija de Sharon y Ozzy Osbourne acudió a Instagram para dar la noticia de que estaba embarazada de su novio Sid Wilson, con un par de fotos que la mostraban sosteniendo un sonograma.

Desde entonces dio muy pocas actualizaciones sobre esta nueva experiencia, sin embargo, Kelly Osbourne ahora ha revelado que le diagnosticaron diabetes gestacional durante su tercer trimestre luego de que instara a su médico a que examinara más de cerca algunos de sus síntomas, como el rápido aumento de peso, una fatiga inusual y la hinchazón de los tobillos.

“Al principio pensé que era algo que había hecho. Solo me lo diagnosticaron hasta bien entrado el tercer trimestre, así que no fue como si lo hubiera desarrollado, ya que algunas personas lo contraen desde el principio cuando están embarazadas“, compartió en exclusiva para PEOPLE.

“Durante todo el embarazo, no he tenido antojos excepto por el azúcar, que es algo que nunca antes había tenido”, señaló mientras concientiza sobre el Día Nacional Sin Azúcar, que se conmemora el 3 de octubre.

Kelly luego pasó a detallar un cambio en sus hábitos cotidianos, pues el diagnóstico le sirvió como un “incentivo” para seguir un estilo de vida más saludable.

“Simplemente tengo más energía. Estoy durmiendo mejor. No te das cuenta de lo que te está haciendo hasta que te lo quitas, es todo lo que puedo decir. He perdido 5 kilos durante el embarazo“, aseguró.

Por último, a medida que se acerca el final de su embarazo, Kelly, que dice que “se siente muy bien”, quiere que las nuevas mamás de todo el mundo no se preocupen si reciben el mismo diagnóstico.