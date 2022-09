Mató a puñaladas a un caminante en el bohemio vecindario Chelsea de Nueva York y luego huyó a New Hampshire

Travis Forbes fue detenido en New Hampshire y extraditado a Nueva York como sospechoso del apuñalamiento mortal de un transeúnte en el iconográfico vecindario Chelsea de Nueva York.

Jamal Burton (38) murió acuchillado en Seventh Ave. cerca de W. 28th St. la madrugada del 31 de agosto. En medio de una pelea, el agresor sacó un cuchillo y lo apuñaló varias veces, dijo la policía.

Los médicos llevaron a Burton, residente de East New York (Brooklyn), al Hospital Lenox Hill, donde murió. Forbes, de 34 años, fue arrestado el 8 de septiembre y ayer se concretó su extradición a Nueva York, bajo cargos de homicidio. Quedó detenido sin derecho a fianza.

Su cómplice, Nylisha Macon (42), había sido arrestada y acusada de agresión pocas horas después del apuñalamiento, pero la policía no anunció su detención hasta que Forbes estuvo bajo custodia, indicó Daily News.

Al parecer Burton discutió con ambos atacantes y en un momento Macon lo golpeó. Luego Forbes luego sacó un cuchillo y lo clavó en el pecho de la víctima varias veces, dijo la policía. No se reveló de inmediato qué provocó la pelea. Burton residía en East New York, Brooklyn, a una milla de la mujer detenida, pero no está claro si se conocían. Forbes vivía en El Bronx.

En un caso similar, ayer una teniente paramédico FDNY de 61 años murió apuñalada en un momento de descanso al ser atacada por un hombre con aparentes problemas mentales en una calle de Queens.