Dos hombres matan a un niño de 6 años en un ‘sacrificio humano’ para ‘recibir prosperidad’

Dos hombres confesaron haber matado a un niño de 6 años y haberlo utilizado como sacrificio humano para ganar “prosperidad” bajo la influencia de las drogas, según las autoridades.

El asesinato supuestamente ocurrió en un campamento de construcción el sábado por la noche después de que el niño y su familia celebraran Durga Puja, un festival hindú que celebra a la diosa Durga, cerca del sur de Delhi, India.

El niño, que no ha sido identificado públicamente, vivía con su familia en el campamento de construcción, donde sus padres trabajaban como peones, según un informe de The Times of India.

Después de las festividades, el niño de 6 años comenzó a caminar de regreso a su vivienda alrededor de las 10:30 p. m. cuando los dos sospechosos, identificados como Vijay Kumar y Amar Kumar, lo llamaron a su “área de cocina”, según el informe.

Cuando el niño se acercó a los dos hombres, supuestamente comenzaron a golpearlo en la cabeza y le cortaron la garganta, según el diario.

6-year-old boy killed as 'human sacrifice' in South Delhi; 2 held https://t.co/lEMngTeg8z — Millennium Post (@mpostdigital) October 2, 2022

Sus padres dijeron a las autoridades locales que se dieron cuenta de que su hijo había desaparecido después de que comenzaron a regresar a sus “cobertizos”. El padre del niño dijo que notó que salía sangre del cobertizo de su familia. Cuando abrió la puerta, descubrió el cuerpo de su hijo debajo del catre, según el Times .

Desde entonces, la policía local arrestó a los hombres y el caso fue registrado como un asesinato, informó el periódico. La policía también dijo que recuperó el cuchillo utilizado en el presunto asesinato, así como la ropa que usaban los sospechosos en ese momento.

Vijay Kumar supuestamente le dijo a la policía que se “desilusionó” después de consumir “prasad”, una ofrenda de comida religiosa en el hinduismo. Dijo que creía que necesitaba hacer un “sacrificio humano” para obtener prosperidad y, por lo tanto, mató al niño, según el Times.

La policía le dijo al Indian Express que los dos hombres habían consumido “smack or ganja” y deseaban “complacer” a los dioses.

6-year-old boy killed as ‘human sacrifice’ in Delhi; 2 arrested | Delhi News – Times of India https://t.co/hYyDh1uJVf— Today Bharat News (@todaybharatnew) October 2, 2022

“Una investigación adicional reveló que Vijay tuvo una ‘visión’ sobre el asesinato. Afirmó que consumió drogas y se acercó a algunas mujeres en busca de varitas de incienso. Sin embargo, se negaron a ayudarlo. Regresó y luego vio [un dios] en su ‘ visión’. Luego recogió al niño y lo mató dentro de su cobertizo. El acusado reveló esto en sus declaraciones de divulgación “, dijo el comisionado adjunto de policía Chandan Choudhary al Express.

El padre del niño, que tampoco fue identificado, le dijo al medio de comunicación que esperaba que el niño y su hermana pronto se unieran a la escuela, ya que se habían mudado recientemente al sur de Delhi.

También lee:

· Maestro habría matado a golpes a un alumno por cometer un error ortográfico

· Hombre encuentra una gran serpiente en el inodoro de su casa en Alabama

· La razón química de por qué los jeans originales eran azules (y por qué se llaman jeans o denim)