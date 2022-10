Nick Cannon, ex de Mariah Carey, da la bienvenida a su décimo hijo

El rapero Nick Cannon se ha convertido en padre por décima ocasión.

“¡¡¡Otra bendición!!! A medida que mi viaje en este planeta se vuelve cada vez más notable e insondable, todo lo que puedo hacer es agradecer a Dios y seguir pidiendo al Altísimo que ordene mis pasos”, escribió Cannon, de 41 años, a través de un video que publicó en redes sociales.

El intérprete de “Gigolo” le dio la bienvenida a Rise, su tercer hijo junto a Brittany Bell, con quien ya tenían otros dos retoños: Golden, de 5 años, y Powerful Queen, de 1.

“¡Gracias Brittany por mi compañera pequeña Libra! ¡Te amo a ti y a nuestra increíble familia!”, agregó el rapero.

El pasado 15 de septiembre, Cannon compartió que su ex pareja, la modelo LaNisha Cole, había dado a luz a su noveno hijo, la pequeña Onyx Ice Cole Cannon.

Asimismo, Nick Cannon está en espera de un onceavo bebé, concebido junto a Abby De La Rosa.

De acuerdo a Entertainment Tonight, la creciente familia de Cannon comenzó después de que se casara con Mariah Carey en 2008.