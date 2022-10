Video muestra a tropas ucranianas bailando tras la recuperación de la ciudad clave de Lyman

Un video compartido en Twitter muestra a las tropas ucranianas bailando antes de ver la victoria en la ciudad de Lyman, que recuperaron de las fuerzas rusas el sábado.

“Cuando ves que las tropas ucranianas están a punto de rodear a Lyman”, escribió el periodista ucraniano Oleksiy Sorokin, del Kiev Independent, tuiteando el video, que ahora ha sido visto 1.8 millones de veces.

El video muestra a los soldados reunidos en el interior alrededor de lo que parece ser un vehículo militar antes de que la habitación se oscurezca y bailen, agitando luces rojas en el aire.

Aquí las imágenes de los soldados bailando en Lyman:

When you see that Ukrainian troops are about to encircle Lyman. pic.twitter.com/MPFMeCSiQD — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) September 29, 2022

Otro video, compartido en Twitter por el usuario Ilya Ayzin, supuestamente muestra a las tropas ucranianas balanceándose de lado a lado mientras caminan hacia Lyman.

“Las Fuerzas Armadas entran en Lyman”, escribió Ayzin. “Los nuestros saben cómo encender el estado de ánimo”.

RIA Novosti, una organización de medios rusa de propiedad estatal, informó que el Ministerio de Defensa ruso confirmó el sábado que Moscú había retirado las tropas de la ciudad ucraniana, que había estado ocupada desde mayo.

La exitosa operación para recuperar la ciudad se produjo después de que un portavoz del ejército ucraniano dijera el viernes que el cerco cerca de la ciudad estaba “en la etapa final”.

“Todos los enfoques y rutas logísticas del enemigo, a través de las cuales entregaron municiones y mano de obra, están de hecho bajo control de fuego [de Ucrania]”, dijo el portavoz Serhii Cherevatyi.

Lyman es una ciudad en la región ucraniana de Donetsk, una de las cuatro regiones donde los rusos celebraron votaciones de referéndum para unirse a Rusia a principios de esta semana.

Los resultados de los votos del referéndum fueron criticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, que los calificó de “espectáculo de propaganda”. El presidente ruso, Vladimir Putin, usó los votos como base para anexar ilegalmente los territorios.

La anexión del líder ruso y los votos del referéndum han sido ampliamente criticados.

“Los documentos firmados en el Kremlin no determinan quién tiene soberanía sobre las tierras ucranianas. Los soldados ucranianos que marchan sobre Lyman sí lo hacen”, tuiteó el viernes Michael McFaul, exembajador de Estados Unidos en Rusia.

“Condeno enérgicamente la anexión ilegal de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson. Es una grave violación tanto del derecho internacional como de la soberanía de Ucrania”, dijo el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron. I strongly condemn Russia’s illegal annexation of the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson. It is a serious violation of both international law and Ukraine’s sovereignty.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 30, 2022

Mientras tanto, Ucrania enfatizó que la anexión no alteraría sus objetivos militares de liberar en última instancia todo el territorio del control ruso.

“Liberaremos nuestro territorio por medios militares. Y nuestras acciones no dependen tanto de lo que la Federación Rusa piense o quiera, sino del potencial militar que tiene Ucrania”, dijo el jueves el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak a Associated Press.

