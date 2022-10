Adam Levine vuelve a los escenarios tras acusaciones de infidelidad a Behati Prinsloo

Luego de protagonizar un escándalo en redes sociales por su presunta infidelidad, Adam Levine volvió a los escenarios con el apoyo de su esposa, la modelo Behati Prinsloo.

El líder de Maroon 5 actuó este sábado en The Event, una ceremonia benéfica en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para apoyar a la fundación de Shaquille O’Neal. Este grupo, fundado por el ex basquetbolista profesional, ayuda a jóvenes de bajos recursos, principalmente en los estados de Nevada y Georgia.

Según informó People, Prinsloo fue vista tras bambalinas en el evento y presenció la actuación musical de su esposo desde un costado del escenario.

Durante su intervención, Levine interpretó siete temas y habló poco. Sin embargo, O’Neal aprovechó la ceremonia para elogiar al cantante.

“Adam es un amigo mío desde hace mucho tiempo. Siempre me digo que no puedo ser hipócrita. Ahora bien, yo no fui el mejor marido del mundo, así que el hecho de que tenga una gran plataforma no me da derecho a criticar a otras personas. Él es genial, está haciendo algo por los niños, siempre ha sido así. Me alegro por él. Y le deseo suerte“, dijo el deportista, de acuerdo con Page Six.

El escándalo de Levine comenzó hace unas semanas, cuando la modelo Sumner Stroh acusó al músico de haber tenido una relación con ella el año pasado. Como evidencia, publicó capturas de pantalla de mensajes que él supuestamente le había enviado. En uno de estos textos, el cantante le habría pedido permiso para nombrar Sumner a la hija que él espera con Prinsloo.

Aunque Adam Levine negó haber sido infiel, admitió que había enviado mensajes inadecuados a mujeres.

“Nunca volveré a cometer (este error). Asumo toda la responsabilidad. Superaremos esto. Y lo superaremos juntos“, escribió el estadounidense en sus historias de Instagram.

El cantante y Prinsloo contrajeron nupcias en 2014. Actualmente son padres de dos niñas: Dusty Rose, de 6 años; y Gio Grace, de 4.

