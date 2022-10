VIDEO: Se incendia auto en túnel de Nueva York y provoca caos vial

Un auto quedó envuelto en llamas mientras atravesaba el túnel Holland el domingo por la noche, provocando severo caos vial y llenando de humo el cruce de New Jersey City al Bajo Manhattan.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p.m., según un reporte de la Autoridad Portuaria, cuyos elementos tuvieron que bloquear todos los carriles durante más de una hora.

Un video muestra el momento del incendio, mientras conductores de otros autos salen sorprendidos de sus vehículos.

Por fortuna no se reportaron personas heridas, pero sí gente nerviosa que no supo al inicio lo que ocurría. No hay detalles de lo que pudo causar el fuego.

El túnel de 1.6 millas de largo es una importante conexión de la Gran Manzana, sobre todo en la noche del retorno de miles de personas tras el fin de semana.

Te puede interesar:

– Jovencita murió desmembrada por exnovio en caso de violencia doméstica: “Había sangre por todas partes”, dice testigo en Brooklyn

– Repartidor de comida en bicicleta eléctrica fue arrollado por un vehículo en Brooklyn enviándolo al hospital

– Captan en video a hombre sujetando a una mujer contra la pared mientras la agrede sexualmente en un edificio de Nueva York