Jovencita murió desmembrada por exnovio en caso de violencia doméstica: “Había sangre por todas partes”, dice testigo en Brooklyn

La Policía de Nueva York por fin detuvo al exnovio de una víctima de violencia doméstica que terminó desmembrada y metida en maletas en Brooklyn.

El cuerpo de Dasia Johnson fue encontrado desmembrado en su apartamento del este de Nueva York el mes pasado.

“Había sangre por todas partes, pintas de sangre”, dijo la vecina Stephanie Harris a The New York Post. “Fue desagradable. Te puedes imaginar lo que le pasó a ella. Sabes que ella luchó por su vida”.

The New York Times, en tanto, afirma que el exnovio de la jovencita ya está bajo custodia y es cuestionado, aunque todavía no ha sido acusado formalmente. El sujeto está en la comisaría 75.

La violencia doméstica que padecía Johnson quedó registrada ante autoridades, ya que logró una orden de restricción contra su exnovio.

El cuerpo fue hallado por trabajadores de la construcción, quienes entraron en el apartamento y encontraron los restos empapados de sangre.

La NYPD y médicos forenses acudieron a la escena del crimen en el cuarto piso de edificio 315 en la calle Linwood.

Los vecinos sabían del abuso doméstico, incluso señalaron que el sujeto había dejado con heridas a la joven en el pasado.

El sospechoso había sido en marzo, cuando violó la orden de restricción al presentarse en el apartamento para recoger algunas de sus pertenencias, dijeron testigos.

A mediados de septiembre, al no saber nada de la joven, los familiares pidieron el 21 de septiembre revisar el apartamento de la joven que soñaba con ser maestra.

Dos sujetos negaron el acceso a los trabajadores y se cree que uno de ellos era el exnovio.

Te puede interesar:

– VIDEO: Alerta de “peligro imprudente” por sujeto que dispara contra autos en forma aleatoria en Queens

– Trabajador de sindicato de Nueva York es acuchillado fatalmente en tren L de Brooklyn cuando trató de evitar un enfrentamiento con el delincuente

– VIDEO: Brutal golpiza para robar a viejito en Queens