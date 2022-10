Hilary Swank, de 48 años, revela que está embarazada de mellizos

Hilary Swank anunció una gran noticia este miércoles a su paso por el programa matinal ‘Good Morning America’: dará la bienvenida a mellizos con su esposo Philip Schneider, con quien se casó hace cuatro años.

La actriz, de 48 años, está muy emocionada, pues es su debut en la maternidad: “Esto es algo que quería compartir desde hace mucho tiempo: lo siguiente es que voy a ser mamá, y no solo de uno, sino de dos”, expresó la ganadora de dos premios Oscar.

Swank apareció en ‘Live with Kelly and Ryan’ poco después de su entrevista con ‘GMA’ y dijo sobre su embarazo: “Me siento muy bien en este momento, incluso con el tiempo, ya sabes, estoy en hora del Pacífico, así que estoy un poco enojada -ojo con eso. Pero me siento bien en este momento”, aseguró.

Aunque Hilary no compartió detalles sobre cuándo llegarían sus bebés, sí insinuó que ya estaban lo suficientemente avanzados: “Así que puedo compartirlo. Es una gran bendición. Es un milagro total. Es increíble”, declaró sobre la expansión de su familia.

Hilary Swank, quien contrajo matrimonio con Philip Schneider en 2018, reconoció en una entrevista reciente que tenía un fuerte “instinto maternal”, aunque todavía no tuviera hijos.

Asimismo, la artista aprovechó la ocasión para defender a aquellas mujeres que no podían o no querían ser madres, criticando a quienes aseguran que esas féminas son incompletas o, directamente, unas “fracasadas”.

“A veces siento que, cuando las mujeres no pueden tener hijos o deciden no hacerlo, se les ve como carentes de instinto maternal. Y debemos tener una conversación sobre esto porque… He escuchado a muchas mujeres que cuentan: ‘Me han dicho que soy una fracasada’. O que se les pregunta: ‘¿No se supone que estamos aquí para procrear?’. Y hay diferentes maneras de procrear, hay diferentes tipos de madre y otras maneras de dar amor”, sostenía.

