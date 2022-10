“Disney Princess: Beyond the Tiara”: Emily Zemler nos permite conocer más allá de la corona de las heroínas de la casa del ratón

“Disney Princess: Beyond the Tiara”, de Emily Zemler nos ofrece una visión espectacular de las hermosas princesas y heroínas de Disney. Nos encontramos entonces no sólo con la versión creada por la casa del ratón más famoso del mundo, sino con la visión real que inspiró la creación de cada una de ellas.

Con “Disney Princess: Beyond the Tiara”, de Emily Zemler, tenemos la oportunidad de encontrar la versión más humana de cada una de ellas, podemos hasta sentirlas aún más cerca y re-conectar con lo que ya sabemos por lo visto en las películas animadas. Sobre todo porque estos personajes, que muchas y muchos hemos amado, fueron inspirados en personas de carne y hueso del mundo.

Hablemos entonces del libro, el recorrido por éste es sencillo, de letra legible y fácil de entender. Es informativo, de esto no cabe duda, pero lo compartido entretiene, puesto que nos permite ver más allá de la corona de Disney. Está además ilustrado con las imágenes no sólo de las princesas sino con los rostros de las personalidades que inspiraron así su creación. Importante es reconocer que las cualidades brindadas a nivel emocional de cada personaje también le viene dado por las famosas que inspiraron su nacimiento ilustrado.

También tenemos información o declaraciones provistas por algunas de las personas involucradas en los guiones de estas producciones que hablan sobre cómo estas historias preceden a las creaciones de Disney y de cómo con el tiempo la imagen, visión y rol de la mujer ha ido cambiando con el tiempo, hasta el actual.

Cabe señalar que por esta razón el libro también te muestra cómo todas estamos llamadas a encontrar al héroe que llevamos dentro, porque son las cualidades humanas, como la belleza misma la que ha motivado la existencia de todas estas princesas, que lo son, más no por llevar necesariamente una corona en la cabeza, sino por el simple hecho de existir en alguna medida.

Otro aspecto importante es que dentro del libro nos topamos con las voces de no sólo de los directores o historiadores, sino también de fans, razón por la cual muchos de los lectores podrán encontrar su voz representada en “Disney Princess: Beyond the Tiara”.

Gracias a Zemler, ahora Moana, Merida, Rapunzel, Tiana, Mulan, Pocahontas, Jasmine, Belle, Ariel, Aurora, Cenicienta y Blanca Nieves son mucho más cercanas a lo palpable de nuestra historia y de nuestra propia humanidad, lo cual también forma parte de su legado.

Podemos adelantarle al lector que uno de los bellos regalos que este trabajo trae es: un prólogo escrito por Jodi Benson (voz de Ariel), además de entrevistas con talentos de Disney como Alan Menken y Lea Salonga.

Sin adelantarte o delatarte los nombres de las celebridades, famosas y personas del mundo cotidiano que inspiraron la imagen ilustrada y las cualidades humanas de estas princesas te invitamos a leer “Disney Princess: Beyond the Tiara” y lo sumes a tu biblioteca personal.