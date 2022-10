Toni Costa vuelve a Telemundo para intentar ayudar a una fundación durante una competencia

El bailarín español Toni Costa desde el pasado mes de agosto tras haber llegado al final de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ no se le había vuelto a ver frente a las cámaras de televisión. Sin embargo, todas las personas que se mantienen atentas a su carrera podrán verlo de nuevo a través de Telemundo porque este domingo regresa con una gran sorpresa.

El padre de Alaïa Costa López a través de una transmisión en vivo que realizó el pasado martes reveló que el domingo 9 de octubre lo podrán ver nuevamente en televisión, debido a que es uno de los invitados de la competencia que se estará registrando entre dos equipos para poder realizar una colaboración a una fundación que lo requiera.

El también instructor de zumba dijo el nombre de los participantes que estarán con él en su equipo, al tiempo que dio a conocer que los exconcursantes de la primera temporada del reality show en el que él estuvo también dirán presente.

“Muy atentos este domingo a ¿Qué dicen los famosos? por Telemundo. Estuve con Ivonne (Montero) con Mayeli (Alonso), con Brenda (Zambrano) en el equipo de ‘LCDLF2’ y vamos contra ‘La Casa de los Famosos 1’, que estuvo Pablo Montero, Manelyk, Gisella (Aboumrad) e Uriel (del Toro). Uriel es con el que me toca a mí ir al pulsador. Ya les contaré cómo me fue. Me fue bien y no tan bien”, explicó.

‘¿Qué dicen los famosos?’ inició el pasado 2 de octubre con algunos de los participantes de ‘Top Chef VIP’, mientras que los contrincantes fueron varios de los que integraron la temporada dos de la competencia donde resultó ganadora Ivonne Montero el pasado 8 de agosto, donde se pudo llevar 200,000 dólares.

El grupo de reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento que ganen tendrían la oportunidad de llevarse 5,000 dólares. Sin embargo, existe la posibilidad de poder duplicar el monto y así poder colaborar con una mayor suma de dinero a organizaciones que tanto lo necesitan.

El programa que conduce Rodrigo Vidal lo podrán disfrutar cada domingo a las 7pm/6C.

