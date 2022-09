El público arremete contra Adamari López: “Que acepte que la pérdida de peso fue por una cirugía bariátrica”

Una vez más el público ha hablado acerca de la pérdida de peso de Adamari López y muchos insisten en que la presentadora boricua de televisión se sometió a una intervención quirúrgica para poder tener la figura que ahora, de manera frecuente, presume a través de las redes sociales.

En una publicación de Instagram que hizo People en Español y que habla sobre el peso de López los comentarios al respecto no se hicieron esperar. Varias personas señalaron que la conductora se hizo la cirugía bariátrica.

“No me parece bien que una persona pública engañe al público y no acepte que la pérdida de peso fue por una cirugía bariátrica”, “Con la banda gástrica, claro que perdió peso rápido, si te cortan el 80% de tu estómago”, “Dijo que no se había hecho la cirugía bariátrica. ¿Será verdad?”, “Que le de gracias a la cirugía bariátrica no se porque engaña diciendo que su dieta” y “La cirugía le funcionó” son algunos de los mensajes que le han dejado a López en esta publicación.

Este tipo de comentarios no son nuevos: con anterioridad la boricua ha tenido que enfrentar críticas relacionadas a la manera en la que perdió los kilos de más que tenía. Hace algunos meses ella habló sobre su estilo de vida saludable y los mensajes negativos no tardaron en llegar.

“Combinar mi trabajo en Hoy Día con mi pasión por un estilo de vida saludable, se ha convertido en uno de los retos que más disfruto día a día! Es una bendición poder llegar diariamente a sus hogares y tener la oportunidad de mostrarles ejercicios y actividades saludables que nos pueden ayudar a mantenernos en el peso ideal! Ya son más de 30 libras menos! ¿Cómo lo están logrando ustedes? Recuerden que pueden entrar a ser parte de la familia de @ww y su nuevo programa #PersonalPoints “, dijo López.

“¿Por qué no promocionas mejor la manga gástrica?”, “No se pero si se hizo alguna cirugía no se debe poner anuncios engañosos” y “Pero las 30 libras se bajaron con cirugía que tiene que ver WW en esto?”, fueron algunos de los mensajes que recibió al respecto.

